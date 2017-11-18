Почеттино: «Трофеи победителей Премьер Лиги и Лиги чемпионов - вот настоящие трофеи»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем 12-го тура АПЛ против «Арсенала» заявил, что его команда настроена на победу в чемпионате Англии:

«Для нас это важная игра, дерби, не просто возможность набрать 3 очка. Для нас важно показывать хорошие результаты и на длительной дистанции, прибавлять с каждым матчем, с каждым сезоном, чтобы говорить, что нам по силам выиграть не только кубки, но и АПЛ с Лигой чемпионов.

Если выиграем Кубок Англии или Кубок Английской Лиги - здорово, но наша главная цель - победа в Премьер-Лиге, мы хотим быть в той позиции, когда нас будут рассматривать в качестве претендентов на победу в Лиге чемпионов. Именно эти трофеи являются настоящими трофеями».

Ранее Почеттино признался, что хотел бы провести ближайшие 20 лет в «Тоттенхэме».

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