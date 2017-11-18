Клопп: «„Саутгемптон“ - очень организованная команда, нас ожидает сложная игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном».



«„Саутгемптон“ - очень организованная команда, нас ожидает одна из самых сложных игр в этом сезоне. Они попробуют испортить нам выходные в сегодняшнем матче - мы должны быть готовы к этому. Кроме этого, я по собственному опыту знаю, каково бывает желание игроков другой команды выиграть на „Энфилде“. Сегодня „Саутгемптон“ будет пытаться сделать все возможное, чтобы победить, а мы в свою очередь должны быть терпеливыми».



Ранее полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич оценил шансы своей команды в сегодняшнем матче с «Ливерпулем».

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