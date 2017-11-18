«Халл Сити» не удержал победу над «Ипсвичем»

«Халл Сити» Леонида Слуцкого на последних минутах упустил победу над «Ипсвичем» в 17-м туре Чемпионшипа.
Кингстон-апон-Хилл, «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»
«Халл Сити» – «Ипсвич» – 2:2 (1:1)
Голы: Боуэн 34, Дико 51 — МакГолдрик 6, Спенс 89.
«Халл Сити»: МакГрегор, Гектор, Доусон, Томори, Айна, Хенриксен, Ларссон (Мейлер 81), Стюарт, Дико (Диоманде 89), Боуэн, Гросицки (Джексон 68).
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
«Ипсвич»: Биалковски, Уэбстер, Чамберс, Кнудсен, Спенс, Селина, Коннолли (Брю 80), Скьюз, Джо, МакГолдрик (Сирс 86), Уогхорн (Уорд 80).
Главный тренер: Мик МакКарти.
Предупреждения: Уэбстер 40, Ларссон 46, Боуэн 54, Коннолли 59, Гарнер 64, Кнудсен 68, Уорд 90+1, Стюарт 90+3.
Судья: Дэвид Кут.
Напомним, что в минувшем туре «тигры» крупно уступили «Шеффилду».
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