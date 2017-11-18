Промес: «Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1).

«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице. Мы проделали отличную работу. И теперь с большим запасом уверенности подходим к матчу с „Марибором“. И он для нас будет как еще один финал. Мы идем от игры к игре. И сегодня я счастлив», - сказал Промес.

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