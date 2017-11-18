Промес: «Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1).
«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице. Мы проделали отличную работу. И теперь с большим запасом уверенности подходим к матчу с „Марибором“. И он для нас будет как еще один финал. Мы идем от игры к игре. И сегодня я счастлив», - сказал Промес.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Можно передать привет? ау- бакланы,мы ждем вас)!!!
Дзюба,как там трофеи?
Можно передать привет? ау- бакланы,мы ждем вас)!!!
Дзюба,как там трофеи?
Ну а за сегодняшний праздник СПАСИБО!!!!!!!
Удачи вам.
Удачи в чемпионате.Удачи в Лиге Чемпионов.Удачи в Кубке России.
Ну а за сегодняшний праздник СПАСИБО!!!!!!!
Удачи вам.
Удачи в чемпионате.Удачи в Лиге Чемпионов.Удачи в Кубке России.
Спасибо! Порадовали в пасмурный день!!!
Спасибо! Порадовали в пасмурный день!!!