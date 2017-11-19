Симеоне: «Гризманн? Со своей семьей я буду до самой смерти»

После завершившегося вничью мадридского дерби главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заступился за своего нападающего Антуана Гризманна, которого то и дело обвиняют в низкой результативности:

«Меня так воспитали, что я буду со своей семьей до самой смерти. Своих взглядов не изменю и сейчас. А внутренние дела семьи там и останутся. Так что, пока моя семья остается рядом, я буду ее поддерживать.

Первые 30 минут матча мы провели очень хорошо, но команда переживала. Пока нам непросто даются голы. В целом, мы провели хороший поединок против очень сильного соперника. Мы могли победить, могли и проиграть, в этом и заключается прелесть футбола».

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