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Симеоне: «Гризманн? Со своей семьей я буду до самой смерти»

сегодня, 08:12
АтлетикоАтлетико0 : 0РеалРеалМатч завершен

После завершившегося вничью мадридского дерби главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заступился за своего нападающего Антуана Гризманна, которого то и дело обвиняют в низкой результативности:

«Меня так воспитали, что я буду со своей семьей до самой смерти. Своих взглядов не изменю и сейчас. А внутренние дела семьи там и останутся. Так что, пока моя семья остается рядом, я буду ее поддерживать.

Первые 30 минут матча мы провели очень хорошо, но команда переживала. Пока нам непросто даются голы. В целом, мы провели хороший поединок против очень сильного соперника. Мы могли победить, могли и проиграть, в этом и заключается прелесть футбола».

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Все комментарии
ЮЗИК
сегодня в 08:49
Диего решил там пожизненно работать
Тажутин Артур
сегодня в 08:28
Главный в Атлетико и тренер, и игрок, и болельщик Симеоне, и пока он у руля Атлетико будет на плаву.
95-shishani-95
сегодня в 08:18
Симеоне что-то адекватно начал говорить))
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