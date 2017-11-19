Фанаты «Фейеноорда» исполнили «You'll Never Walk Alone» в память о сыне Брэда Джонса

Болельщики «Фейеноорда» устроили трогательную акцию во время матча 12-го тура чемпионата Нидерландов с «Венло».

Ровно шесть лет назад после долгой борьбы с лейкемией из жизни ушел сын голкипера «южного клуба» Брэда Джонса. В какой-то момент встречи фанаты «Фейеноорда» зажгли экраны своих телефонов и в едином порыве исполнили гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone». Именно в мерсисайдском клубе Джонс играл, когда случилась трагедия.

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