На ЧМ-2018 болельщики смогут разместиться в специальном палаточном городке

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Ростуризму разработать концепцию «Города болельщиков» - специального палаточного городка для фанатов. Проект уже готов, за основу были взяты аналогичные проекты на чемпионатах мира в ЮАР и Бразилии.

Рядом с городком будет вся инфраструктура: туалеты, душевые, камеры хранения и кафе.

Ранее сообщалось, что мундиаль должны посетить порядка миллиона туристов.

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