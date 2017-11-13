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1500 фанатов «Атлетико» отправятся на «Стэмфорд Бридж»

сегодня, 13:23
ЧелсиЧелси-:-АтлетикоАтлетико05.12.2017 в 22:45 Не начался

Позиции «Атлетико» в Лиге чемпионов вызывают опасения, но болельщики «матрасников» не теряют веры и готовы поддержать любимую команду и дома, и на выезде. 1500 поклонников мадридского клуба приобрели билеты на матч 6-го тура ЛЧ с «Челси», который состоится 5 декабря в Лондоне, не имея гарантий, что «Атлетико» сохранит шансы на выход из группы C. Испанцы занимают третье место в турнирной таблице, а перед заключительным туром клубу еще предстоит сыграть с «Ромой».

Также отмечается, что за последние годы фанатская база «матрасников» разрослась до 115 тысяч человек. 11 тысяч болельщиков находятся в очереди на получение сезонного билета на все матчи команды.

Напомним, что в домашнем матче «Атлетико» уступил «Челси» со счетом 1:2.

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ROMA DROGBA
сегодня в 13:25
Милости просим. Без драчунов!
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