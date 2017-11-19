Спаллетти: «Сборная Италии должна работать с лучшими, а лучший — Анчелотти»

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти пока не готов возглавить сборную Италии, но предложил свою кандидатуру:

«Я работаю в „Интере“, и должен это делать качественно.

Могу представить Анчелотти у руля национальной команды. Это харизматичный и опытный специалист, о его успехах знают все. Надо работать с лучшими, а он и есть лучший.

„Адзурра“ не должна сидеть сложа руки, огорченно прячась после неудачи. Напротив, нужно реагировать».

Напомним, что бывший наставник сборной Италии Джампьеро Вентура был уволен после провала команды в отборочной кампании чемпионата мира.

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