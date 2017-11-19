Раньери не исключил, что в будущем может возглавить сборную Италии

После поражения от ПСЖ в 13-м туре Лиги 1 главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал возможность возглавить сборную Италии:

«Буду ли я тренером сборной Италии? Надо подумать. Это ведь не только от меня зависит. У меня контракт с „Нантом“, а такие вопросы решаются с президентом.

В прессе звучали имена Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Карло Анчелотти. Прямо сейчас им необходимо внимательно всё обдумать. Кого бы ни назначили из этого списка, будет замечательно.

Думаю, что прямо сейчас тренер в сборной почти что вторичен, у нас треснул фундамент и надо что-то менять. У нас интересные молодые игроки, так что нам надо вставать после падения. Италия не пропускала чемпионат мира в течение 60 лет».

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