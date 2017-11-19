Игуаин: «„Сампдория“ побеждает в каждом домашнем матче сезона. Будет сложно»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от матча с «Сампдорией», который состоится в рамках 13-го тура Серии А:

«Это будет сложный поединок, нужно опасаться их мощного старта.

„Сампдория“ побеждает в каждом домашнем матче сезона, так что задача не из простых.

Я всегда стараюсь помогать команде. Не имеет значения, кто забивает голы, пока это приносит очки „Ювентусу“».

Встреча состоится сегодня, 19 ноября, в 17:00 по московскому времени.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте