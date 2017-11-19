Мойес: «Я не хочу слышать никаких оправданий от игроков „Вест Хэма“»

Перед встречей с «Уотфордом» в рамках 11-го тура АПЛ новый наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес настроен решительно:

«Я не хочу слышать никаких оправданий. Поблажкам места нет. Доказано, что мы раньше проседали по ряду параметров, так что я больше не хочу выслушивать оправдания „почему я не сделал того-то“ или „почему не случилось это“.

Нужно взять себя в руки, заняться работой и быть скромнее. Вы же часть команды, а не просто отдельно взятые игроки.

Футболистам нельзя все время оправдываться. Надо встать, взять на себя ответственность и сказать: „Вот, что нам надо. Вот, чего мы хотим“. Надеюсь, что мой персонал и я сможем команде с этим помочь».

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