Кейн: «Я хочу провести в „Тоттенхэме“ всю свою карьеру»

Звездный нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн развеял все слухи относительно его будущего. Футболист твердо заявил, что намерен посвятить «шпорам» всю свою игровую карьеру:

«Моя цель — провести всю свою карьеру в одном лишь „Тоттенхэме“.

У нас фантастическая команда, прекрасный тренер, профессиональный тренировочный центр, а теперь будет и новый стадион. Сейчас меня всё устраивает, я счастлив!»

Отметим, что основным претендентом на форварда считался «Реал».

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