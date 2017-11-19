Кейн: «Я хочу провести в „Тоттенхэме“ всю свою карьеру»

Звездный нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн развеял все слухи относительно его будущего. Футболист твердо заявил, что намерен посвятить «шпорам» всю свою игровую карьеру:
«Моя цель — провести всю свою карьеру в одном лишь „Тоттенхэме“.
У нас фантастическая команда, прекрасный тренер, профессиональный тренировочный центр, а теперь будет и новый стадион. Сейчас меня всё устраивает, я счастлив!»
Отметим, что основным претендентом на форварда считался «Реал».
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С одним чемпионским титулом за всю карьеру.
С одним чемпионским титулом за всю карьеру.
Кейн: «Я бы хотел быть игроком одной команды и остаться в „Тоттенхэме“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1018560.shtml
Кейн: «Я бы хотел быть игроком одной команды и остаться в „Тоттенхэме“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1018560.shtml