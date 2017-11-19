Робер Пирес: «Мои дети играют мною в FIFA 18. Это круто»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес вспомнил о своей игровой карьере и коснулся разных сфер своей жизни:

«Кто был лучшим игроком, с кем мне доводилось играть? Мне посчастливилось играть на одном поле со многими великими футболистами: Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра. Я могу долго продолжать. Невозможно выбрать одного!

Лучший момент карьеры? Я выиграл множество трофеев и одержал победы во многих важных матчах. Сложно выбрать. Конечно, победы на Евро и на чемпионате мира были потрясающими.

Отец всегда был моим самым большим вдохновителем, движущей силой. Он очень мне помог.

Должность тренера я всерьез не рассматриваю. Мне нравится быть рядом с игроками, к тому же люблю роль скаута, который ищет молодых и нераскрытых талантов.

Кто самый неприятный защитник для меня? Гари Невилл! У нас всегда случались восхитительные баталии в матчах „Арсенала“ и „Манчестер Юнайтед“. Соперничество было значительным.

С кем бы я хотел сыграть сегодня? Ну, в современном футболе много отличных игроков. Мне нравятся Роналду, Месси, Неймар, да многие. В „Арсенале“ симпатизирую Санчесу, Озилу, Касорле и многим другим.

Каково ощущать себя иконой в игре FIFA 18? О, это здорово. Мои дети могут играть мною. Это круто».

Напомним, что в прошлом году сын Пиреса поступил в академию «Арсенала».

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