Тавеккио сообщит о своей отставке завтра

Как сообщает итальянская пресса, президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио завтра сообщит о своей отставке. Это означает, что выборы нового президента футбольной федерации состоятся в начале 2018 года. Тавеккио подвергся шквалу критики, когда сборная Италии по футболу провалила отборочный этап на чемпионат мира 2018 в России. В ответ на критику, Карло Тавеккио обвинил во всем главного тренера Джампьеро Вентуру, который был уволен со своего поста.

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