«Милан» уступил «Наполи»

«Милан» на выезде уступил «Наполи» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Милан» 2:1 (1:0)
Голы: Инсинье 33, Зелиньски 72 - Романьоли 90+2.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Мариу Руй (Маджо 66), Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски 69), Жоржиньо, Кальехон (Рог 79), Аллан, Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Милан»: Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Бонавентура, Локателли, Кессиэ, Борини (Абате 77), Монтоливо (Билья 85), Сусо (Андре Силва 45), Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждение: Борини 5.
Судья: Даниэле Довери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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