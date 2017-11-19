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«Милан» уступил «Наполи»

сегодня, 00:40
НаполиНаполи2 : 1МиланМиланМатч завершен

«Милан» на выезде уступил «Наполи» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Милан» 2:1 (1:0)
Голы: Инсинье 33, Зелиньски 72 - Романьоли 90+2.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Мариу Руй (Маджо 66), Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски 69), Жоржиньо, Кальехон (Рог 79), Аллан, Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Милан»: Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Бонавентура, Локателли, Кессиэ, Борини (Абате 77), Монтоливо (Билья 85), Сусо (Андре Силва 45), Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждение: Борини 5.

Судья: Даниэле Довери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 01:24
Победить дома - пристиж команды...
MIKITA463295
сегодня в 01:19
Когда уже Милан придет в себя ?
мелан в сердце. мелан на всегда
сегодня в 01:15
С победой лучший клуб Милана! всегда знал что наши звезды будут всех рвать!
Чемпионский клык 2
сегодня в 01:07
    ЛЕГЕНДА ДОЛЛАРУММА
    сегодня в 01:05
    Не катите бочку. Я хорошо отстоял
    шариатский патруль ответил БАБАнк
    сегодня в 01:02
    БАБАнк:
    молился алаху чтобы МИЛАН вернулся. разбил лобешник, порвал ж2пу а МИЛАН не вернулся
    плохо молился брат. мир тебе
    БАБАнк
    сегодня в 01:00
      Milan199675
      сегодня в 00:59
      Наверное Монтеллу уволят после того, как Милан окажется в серии "В". Не понятно на что Милан потратил 220 лямов. Как можно было поменять Бакка на Калинича. Руководство Милана полностью провалило трансфертное окно. От былого величия Милана не осталось и следа.
      3ton
      сегодня в 00:58
      Милан даже на гол не наиграл
      милан коран баран
      сегодня в 00:57
      милан в сердце. милан не мешок. милан вернулся. наполи повезло
      Валерошка
      сегодня в 00:54
      Еще одна блестящая игра великого Милана братья! Мы почти как лигочемионская команда Наполи только меньше на один гол. У меня есть еще добрые вести для вас. Наши китайские повелители обещали мне что летом они купят звезду Криштинао Рональдо! И не продадут нас с молотка. Великий Милан вернулся друзья! Как можно в этом сомневаться?
      MусорщиK
      сегодня в 00:49
        Abbath
        сегодня в 00:47
        Предсказуемо и закономерно. Убогость "Милана" растет от матча к матчу,и я просто не понимаю, зачем руководство продолжает сотрудничество с Монтеллой. Дотянут до того, что по окончанию сезона будут замыкать первую десятку.
        Zen-Aku
        сегодня в 00:47
        Монтелла на выход!? Интересно сколько еще руководство Милана будет терпеть Монтеллу?()
        Вand of the Hawk
        сегодня в 00:46
        Лучше бы две помойки скатали вничью, но и так сгодится.
        Deuced
        сегодня в 00:45
        Милан хоть бы с середняки очки не терял , до топов им еще слишком далеко
        NGY
        сегодня в 00:45
        Не удивительно...!
        Klose_Miro
        сегодня в 00:44
        После слитого дерби, шутить не комильфо, но всё же.
        Результаты Милана, в первом круге с командами занимающими ЕК места:
        Лацио-Милан 4-1
        Сампдория-Милан 2-0
        Милан-Рома 0-2
        Интер-Милан 3-2
        Милан - Ювентус 0-2
        Наполи-Милан 2-1

        Процитирую Шварца:i'll be back
        Тео Джонс
        сегодня в 00:41
        Наполи все еще скрепя зубами держит первое место). Счет по игре, Милан не вернулся.
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