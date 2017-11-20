«Марибор» взял 20 футболистов на матч со «Спартаком»

«Марибор» отправился в Москву на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Тренерский штаб команды взял на игру 20 футболистов.
Вратари: Ясмин Ханданович, Марко Обрадович.
Защитники: Альяж Цотман, Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич.
Полузащитники: Марван Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич.
Нападающие: Грегор Байде, Мартин Крамарич, Маркос Таварес, Ясмин Мешанович.
Напомним, команде из-за травмы мениска не поможет защитник Александер Райчевич.
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нет из автобуса, а тогда будет как с «Краснодаром»
нет из автобуса, а тогда будет как с «Краснодаром»