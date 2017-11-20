«Марибор» взял 20 футболистов на матч со «Спартаком»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.23 3.2 3.43
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 2.35 3.35 2.95
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль Фонбет 3.05 3.05 2.5
  • Главные новости
  • Все новости
11:50
Фурсенко заявил, что Манчини планирует отработать свой контракт с «Зенитом» до конца7
11:45
Cамедов: «„Спартак“ должен каждый год играть в Лиге чемпионов»5
10:35
Быстров: «Не удивляет, что в „Зените“ мало питерских игроков, их негде взять»80
09:54
Сухи: «„Базель“ хочет выбить ЦСКА из ЛЧ не меньше, чем фанаты „Спартака“»68
00:42
«Интер» обыграл «Аталанту» и обошел «Ювентус» в таблице46
11:57
Агент: «„Зенит“ не предлагал Кришито новый контракт»1
11:36
Мидо: «Салах недолго будет играть в „Ливерпуле“, он уйдет в „Реал“»1
10:20
Стив Брюс может возглавить клуб Бекхэма в МЛС1
10:06
Нападающий сборной Аргентины Бенедетто порвал «кресты» и рискует пропустить ЧМ-201811
09:41
Тавеккио перечислил кандидатуры на пост главного тренера сборной Италии3
09:28
Блохин: «Зинченко то в „Наполи“ отдают, то еще куда-то в аренду. И что дальше?»14
09:11
Бенитес: «Погба пока не на уровне Джеррарда»10
08:58
Тавеккио не собирается уходить с поста президента Федерации футбола Италии1
08:48
Гвардиола: «Игроки „Сити“ не станут самодовольными, иначе я их убью»6
08:38
Игонин: «После футбола три года жил на зарплату в 10 тысяч рублей»22
08:25
Ибрагимович: «Моя травма была серьезнее, чем думает общественность»5
00:59
Агент Пасторе начал переговоры с «Интером»2
00:53
«Марсель» вырвал ничью у «Бордо»6
00:35
«Ювентус» хочет подписать Романьоли2
00:28
«Марибору» в матче со «Спартаком» не поможет защитник Райчевич13
00:16
Киевское «Динамо» обратится в Лозанну из-за несостоявшегося матча с «Мариуполем»22
00:10
Антон Миранчук: «Лига Европы очень важна, хотим сыграть с топ-клубами»12
00:08
Вермален может появиться в матче Ла Лиги после 623 дней простоя15
23:50
«Валенсия» обновила клубный рекорд, одержав 8-ю победу в Примере подряд14
23:38
Аршавин: «На „Крестовском“ тепло, не дует, не мокро»25

«Марибор» взял 20 футболистов на матч со «Спартаком»

сегодня, 11:27
СпартакСпартак-:-МариборМариборЗавтра в 20:00 Не начался

«Марибор» отправился в Москву на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Тренерский штаб команды взял на игру 20 футболистов.

Вратари: Ясмин Ханданович, Марко Обрадович.

Защитники: Альяж Цотман, Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич.

Полузащитники: Марван Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич.

Нападающие: Грегор Байде, Мартин Крамарич, Маркос Таварес, Ясмин Мешанович.

Напомним, команде из-за травмы мениска не поможет защитник Александер Райчевич.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Статистика не врет». Роналду деградирует
Вчера, 15:51Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опека47
Ламела впервые сыграет за «Тоттенхэм» более чем за год
18 ноября 0
Лейва: «Мне нужен был новый вызов, поэтому я присоединился к „Лацио“»
18 ноября 1
Мертенс: «В Неаполе чувствую себя как дома»
18 ноября 3
«Реал» огласил заявку на матч с «Атлетико»
18 ноября 9
Марез: «Не думаю о зимнем трансферном окне»
18 ноября 0
Обсудить
Все комментарии
Тажутин Артур
сегодня в 12:07
Спартаку удачи! Не сомневаюсь, что победят.
VIC2
сегодня в 11:44
О! Значит все в автобус поместились...но им же в атаку играть нужно, другого выхода у них
нет из автобуса, а тогда будет как с «Краснодаром»
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:33
ЕСЛИ СПАРТАК НЕ БУДЕТ ВАЛЯТЬ ДУРАКА И СЫГРАЕТ В СВОЮ СИЛУ ТО ДОЛЖНЫ УДЕРЖИВАТЬ НУЛЕВУЮ НИЧЬЮ У ГРОЗНОГО МАРИБОРА !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100