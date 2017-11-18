Мертенс: «В Неаполе чувствую себя как дома»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что чувствует себя в Италии как дома.



«Когда только клуб купил меня и мне пришлось переехать сюда, я очень быстро акклиматизировался. Футбол и жизнь в Неаполе были очень похожими на то, с чем я ранее сталкивался в Бельгии. Тепло и добрые люди помогают себя чувствовать как дома. Неаполь бьет в самое сердце, делая тебя настоящим неаполитанцем».



Ранее Дрис Мертенс похвалил главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

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