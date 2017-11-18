Лейва: «Мне нужен был новый вызов, поэтому я присоединился к „Лацио“»

Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва рассказал о своем решении покинуть «Ливерпуль» и присоединиться к итальянской команде.



«Когда „Лацио“ связалось с моим агентом, я подумал, что переход в римский клуб будет отличной возможностью проявить себя. Мне нужен был новый вызов, ведь я подарил „Ливерпулю“ 10 лет своей жизни. Чемпионат Италии,„Лацио“, Рим - все это сказалось на моем решении. А возможность выступать в Лиге Европы меня убедила в этом окончательно».

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