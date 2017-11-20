Афанасьев: «Очень сомнительно, что „Спартак“ вступит в борьбу за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Афанасьев не верит в то, что «красно-белые» сумеют защитить чемпионское звание по итогам текущего сезона:

«Очень сомнительно, что „Спартак“ вступит в борьбу за чемпионство, но за медали он точно будет биться.

Стоит признать, что „красно-белые“ набрали очень неплохой ход, и его лидеры находятся в довольно хорошем состоянии, а это заряжает активностью всех остальных».

Бороться до конца. «Спартак» по-прежнему чемпион

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