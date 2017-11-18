Бороться до конца. «Спартак» по-прежнему чемпион

А ведь им проще стать первыми, чем остальным! «Соккер.ру» объясняет разницу между «Зенитом», ЦСКА и командой Карреры.

Тест на Шалимова

Разницу между претендентами на первую тройку (а при такой плотности – сразу на чемпионство) объяснить можно, отталкиваясь от одной отправной точки на карте сезона. Например, можно сыграть от места, где похоронены чемпионские амбиции «Краснодара». Сравним, как разные фавориты играли против одних и тех же «быков», что не менялось больше года – хорошие футболисты играют сами по себе, без тренера.

«Зенит» использовал против ребят Галицкого быстрый рывок, повел 2:0 и ушел в защиту – Лунев выручил. ЦСКА тоже забил, а потом кивал на Акинфеева. «Локомотив» играл дома, поэтому действовал спокойнее. Все прошли этот тест достойно (разве что «армейцам» повезло с голом), но ведь Каррера попросту вынес Шалимова. «Спартак» оба раза сыграл с «быками» с позиции контроля матча – 2:0 и 1:4 в гостях. Как написал теперь Глушаков: «Победа, братва! Всё будет хорошо!» Тест на Шалимова прошли, Каррера - не Шалимов.

Атакующая игра

Постчемпионский «Спартак» отличается от чемпионского, поскольку не может себе позволить играть по 1:0 через раз. Та чудная серия означала, что все концентрируются на результате и чувствуют, что отобьются. Теперь надо снова полагаться именно на атаку – оборона умеет пропустить, особенно после восьмидесятой минуты, но ведь получаются контрвыпады, резкости хватает. Да, Каррера трижды видел нулевые ничьи.

Но во всех случаях подвела именно реализация – в тех матчах нанесли 80 ударов! Поэтому смешно слышать заявление Шалимова, что счет не по игре. Если бы тренер «быков» смог посчитать до восьми, то понимал бы, что его команда лишь трижды попала в створ чужих ворот, а «Спартак» реализовал половину точных выстрелов – 4 из 8. После новой игры «красно-белые» утвердились в качестве лидера по ударам в лиге. Стали первыми, кто нанес 300-й командный удар в новом сезоне! ЦСКА и «Зенит» сильно отстали.

Понимание слабостей

К Манчини длинный список объективных претензий. Но трудно четко сказать, что точно сделает «Зенит» лучшей командой России, они и в более сильном составе играли примерно так же. ЦСКА нужны деньги, а деньги из воздуха не взять – кадровые проблемы не решить даже зимой, Вернблум и дальше будет форвардом. А любая травма в обороне заставит вернуться в схеме с двумя центральными, которая даже «СКА-Хабаровск» не пугает.

У «Локомотива» тоже есть минусы. Первый из них – не переживали длительные кризисы в статусе лидера. Про «Краснодар» не будем, там все печально благодаря тренеру. Причем печаль это покрылась плесенью и сахарилась, как древнее варенье. А вот «Спартак» со своими минусами может разобраться быстрее, поскольку они понятные. Достаточно играть на своем уровне, дождаться сильного отрезка вернувшегося Зобнина и подумать о развитии схемы с передачей полномочий плеймейкера, которую применили в Краснодаре.

Потери старта сезона

«Спартак» уже четвертый, невзирая ни на что. А впереди матчи против «Зенита», ЦСКА (до конца года) и «Локомотива» (ранней весной). Быстро стать первым будет сложно. А вот выйти на третье место можно – все зависит от Карреры, который собирается бороться до конца. При этом снова и снова итальянец вынужден терять игроков из-за травм. Пожалуй, в современном составе «Спартака» только один человек не имеет привычки вылететь на ровном месте – Фернандо. Но даже у бразильца в Краснодаре были мелкие проблемы со здоровьем. Вот и Глушаков с небольшой травмой…

Почему «Спартак» не свалился на десятое место под грузом проблем и травм? Потому что есть лидеры в каждой линии. В обороне главным становится Джикия. В полузащите остаются Фернандо и Глушаков. В атаке остался Промес. Но важным человеком становится хитрый Адриано. Вернулся Зе Луиш. Все названые – с характером, что позволяет компенсировать потери из-за травм, которые вправду повлияли. В идеальном составе и физическом состоянии «Спартак» мог бы придумать, как избежать ничьих с «Анжи» или «Тосно». Также вспомните, сколько времени играли без Зе Луиша. А ведь такой центральный форвард – образующий контратакующую тактическую систему футболист.

Изменение стиля в обороне

Парадокс, что теперь пропустили 22 раза, а в прошлом году за аналогичный отрезок всего 13 раз, но сейчас оборона взрослее благодаря Джикии и сыгранности. Все заметили, что Ещенко и Комбаров в Краснодаре вперед не ходили? У Андрея шесть касаний на последней трети поля от своих ворот. А Дмитрий вообще лишь пять раз зацепил мяч высоко на фланге, но ни разу не был ближе семи метров от угла чужой штрафной.

Каррера постоянно работает над защитой. Провалов в опорной зоне, как было на старте сезона, нет давно. Зато четко видно, что когда «Спартак» позиционно обороняется, то использует схему «4-4-2» и держат линии четко и просто. В прошлом сезоне было 9 «сухарей» после 17 туров, сейчас – 7 штук. Согласитесь, разница не очень большая, просто сейчас матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» повлияли, а победы 1:0 стали раритетом. Казалось бы, 9 пропущенных мячей разницы – очень много, но ведь это именно матчи с 4 и 5 пропущенными.

Свежий чемпионский опыт

Маммана и Мевля не были чемпионами России. Таски и Джикия – были. Миранчуки и Фарфан – пока нет, а Глушаков и Промес – чемпионы. И так далее. У ЦСКА тоже чемпионы в составе, но эпоха Слуцкого закончилась, а эра Карреры продолжается. Например, даже по количеству поражений разницы нет – «Спартак» проиграл в чемпионском сезоне те же 3 игры после 17 туров! И чтобы снова серьезно бороться за титул, достаточно вернуться к весеннему состоянию – побеждать всех подряд, избегая ничьих. Сегодня завершили вечер победой 1:4 и продолжили серию из десяти матчей без поражений в чемпионате России.

Заодно сыграли еще один шикарный поединок. Вместе с домашней встречей против «Севильи» эта игра претендует на титул «лучшая работа Карреры». От Массимо и его подопечных явно зависит конечный результат сезона. Если проваливший старт «Спартак» может стать третьим до зимней паузы, то весной все начнут сначала. «Красно-белые» вернулись, а впереди по курсу чемпионские раунды – матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Сами понимаете, как две победы «Спартака» могут изменить расклад в сезоне. Даже фанаты команд Манчини и Ганчаренко не смогут оспорить мнение, что успехи чемпионов возможны.

Как тут не вспомнить, что три ничьи 0:0 могли легко превратиться в три победы (еще раз – «Спартак» тогда нанес 80 ударов, по 27 в среднем)? Это плюс шесть пунктов. Также ЦСКА и «Локомотив» проигрывали «красно-белым». Даже если взять два очка, не говорим о победах в дерби, то получите восемь пунктов. С таким багажом «Спартак» мог идти на первом месте с 36 очками, играя ровно так, как теперь. С азартом, под контролем грамотного тренера, в атакующей и зрелищной манере. Поэтому, констатировав примерное равенство претендентов, важно не забывать, что чемпион в первой пятерке всего один – «Спартак».