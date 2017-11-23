Доннарумма: «У „Милана“ прекрасное будущее»

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23 ноября 2017, 17:25

Голкипер «Милана» считает, что «россонери» в скором времени вернутся в элиту итальянского и европейского футбола:

«У нас сильно изменился состав. Летом клуб пополнили классные футболисты, но мы знали, что они не смогут моментально акклиматизироваться в новом месте.

Нужно провести много работы, чтобы максимально эффективно интегрировать этих игроков.

Мы очень молодая и талантливая команда. Думаю, у „Милана“ прекрасное будущее».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выразил обеспокоенность финансовым положением дел в «Милане».