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Доннарумма: «У „Милана“ прекрасное будущее»

23 ноября 2017, 17:25

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма считает, что «россонери» в скором времени вернутся в элиту итальянского и европейского футбола:

«У нас сильно изменился состав. Летом клуб пополнили классные футболисты, но мы знали, что они не смогут моментально акклиматизироваться в новом месте.

Нужно провести много работы, чтобы максимально эффективно интегрировать этих игроков. 

Мы очень молодая и талантливая команда. Думаю, у „Милана“ прекрасное будущее».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выразил обеспокоенность финансовым положением дел в «Милане». 

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Все комментарии
BagioR
BagioR
23 ноября 2017 в 22:16
Пока что у Милана прекрасное прошлое
Алексей Буренин
Алексей Буренин
23 ноября 2017 в 19:17
вполне возможно. я тоже верю в Милан
Obdulio Varela
Obdulio Varela
23 ноября 2017 в 17:57
Скорей бы уже оно наступало
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