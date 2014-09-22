Черчесов: «Мы тяжело входили в игру»

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22 сентября 2014, 22:09

дал комментарий после



«Тяжело входили в игру, все-таки много эмоций оставили в Греции, – отметил Черчесов в эфире телеканала „Наш футбол“. – Замены помогли встряхнуть игру и выиграть матч. Рисковал ли я, сделав так рано все замены? Думаю, нет, ведь надо было менять ситуацию, усиливать фланг и расшатывать игру. Главный тренер «Динамо»дал комментарий после победы над «Торпедо» в 8-м туре РПЛ «Тяжело входили в игру, все-таки много эмоций оставили в Греции, – отметил Черчесов в эфире телеканала „Наш футбол“. – Замены помогли встряхнуть игру и выиграть матч. Рисковал ли я, сделав так рано все замены? Думаю, нет, ведь надо было менять ситуацию, усиливать фланг и расшатывать игру.





Что касается Ионова, то согласен, что он показал лучшую игру. Однако отмечу, что мы работаем, активно с ним общаемся и надеемся, что он сделает новый качественный скачок».