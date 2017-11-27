Кокорин: «Проблемы со здоровьем не позволяют мне показывать свою лучшую игру»

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27 ноября 2017, 10:24

Нападающий «Зенита» посетовал на проблемы со здоровьем, а также заявил, что индивидуальные показатели для него не будут иметь никакого значения, если «сине-бело-голубые» не станут в этом сезоне чемпионами:

«В принципе меня устраивает мой футбол, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моем исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск.

Наши с Дзюбой голы? Думаю, если мы не забьем 35, но станем чемпионами, Дон Манчини будет счастлив. А если забьем, но чемпионами не станем, то всем вообще будут безразличны наши индивидуальные показатели. Надо забить столько, чтобы „Зенит“ был на первой строчке. Думаю, Артем оставил свои голы на вторую часть чемпионата».