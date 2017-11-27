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Кокорин: «Проблемы со здоровьем не позволяют мне показывать свою лучшую игру»

27 ноября 2017, 10:24

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетовал на проблемы со здоровьем, а также заявил, что индивидуальные показатели для него не будут иметь никакого значения, если «сине-бело-голубые» не станут в этом сезоне чемпионами:

«В принципе меня устраивает мой футбол, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моем исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск.

Наши с Дзюбой голы? Думаю, если мы не забьем 35, но станем чемпионами, Дон Манчини будет счастлив. А если забьем, но чемпионами не станем, то всем вообще будут безразличны наши индивидуальные показатели. Надо забить столько, чтобы „Зенит“ был на первой строчке. Думаю, Артем оставил свои голы на вторую часть чемпионата».

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Все комментарии
spz
spz
27 ноября 2017 в 17:01
Спартачок сегодня будет на дне
Игорь Копытько
Игорь Копытько
27 ноября 2017 в 16:56
кокоша и тзюбэ два продажных существа надеюсь таких будет меньше в нашем чемпионате и от этих уже тошно
Санчо Панса
Санчо Панса
27 ноября 2017 в 16:52
Теперь понятно почему он немного сдал. Ну ничего, в игре со Спартаком у него будет прекрасный шанс вернутся и напомнить о себе! Это и к Дзюбе тоже относится) Только победы сине-бело-голубым!
Шуnя771
Шуnя771
27 ноября 2017 в 16:46
А кому сейчас легко?))
Сокол 9
Сокол 9
27 ноября 2017 в 16:44, ред.
Кокорин: «Проблемы со здоровьем не позволяют мне показывать свою лучшую игру»
- Что каждый раз перед игрой с бодуна большого что ли.))
Полевой Командир
Полевой Командир
27 ноября 2017 в 15:10
Пей вместо пива красное вино. И не облизывай грязные пальцы, мне еще в детстве мама запрещала пальцы в рот брать, а ты насасываешь постоянно
WARchyn
WARchyn
27 ноября 2017 в 15:05
пить меньше надо тогда и проблем со здоровьем по утрам не будет
Шишанутый
Шишанутый ответ Гавриил (раскрыть)
27 ноября 2017 в 14:57
Молодцы Цска подержали Барселону не зря у них и цвета одинаковые. 🌈
shur
shur
27 ноября 2017 в 14:57
"Больше всего люблю пиво – и то, если хорошее. Из крепкого алкоголя могу выпить виски. Но его надо пить правильно, иначе потом голова болит». Объединили бы две заметки о здоровье и об алкоголизме,картина маслом!!!
SHMEL
SHMEL ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
27 ноября 2017 в 14:42
Спасибо,вот теперь я за вас спокоен.Но лучше всё-таки не 50,а 100,чтобы уже наверняка...
Gunslinger
Gunslinger ответ Palex (раскрыть)
27 ноября 2017 в 13:16
Например, чистый палец! :)))
Palex
Palex ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
27 ноября 2017 в 13:07, ред.
Видно ты большой спец,знаешь,что надо брать в рот,а что не надо.
SanitarForest
SanitarForest
27 ноября 2017 в 13:06
Диарея от шампанского с устрицами? бывает...
ermak6848
ermak6848
27 ноября 2017 в 12:38
надо бросать пить Молоко
protest70
protest70
27 ноября 2017 в 12:07
Похмелись, полегче будет
Суеверный
Суеверный ответ Гавриил (раскрыть)
27 ноября 2017 в 12:00, ред.
Это не "новость". Совпадает цветовая гамма. Так ЦСКА гораздо старше "сообщества". Если спартаковцы нацепят желтые трусы то они что китайцами станут? У них полно желтых "звездочек" на красных футболках Всяко китайцы?
Bearded man
Bearded man ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
27 ноября 2017 в 11:44
Со знанием дела говоришь.)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Гавриил (раскрыть)
27 ноября 2017 в 11:29
А я думаю чего это Карасев цска полюбил,оказывается вон оно что
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
27 ноября 2017 в 11:27
Это он намекнул на новогодние каникулы,щас новый год встретит и кажется его потом увидим в марте
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ nikot (комментарий удален) (раскрыть)
27 ноября 2017 в 11:25
туда нельзя ,там пасут недоброжелатели)))) папарацци всякие
Sem25
Sem25 ответ Гавриил (раскрыть)
27 ноября 2017 в 11:23
Нет там никакой любви. Может в отдельных случаях...персонально что-то и есть, но глобально - все придумано на этом сайте. В свое время, когда игроки ходили(Боков, Брошин...), тренеры(Садырин) еще можно было понять, но теперь - совершенно разные команды. Одна - правительственная, другая - частная. С совершенно разными финансовыми и административными возможностями.
газпрому(местному) же надо показывать, что есть лояльные к ним команды.
311
311
27 ноября 2017 в 11:18
Печень барахлит?)
Старлей84
Старлей84
27 ноября 2017 в 11:18, ред.
Александр Кокорин: "Больше всего люблю хорошее пиво. Из крепкого алкоголя виски. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моем исполнении".

Соккер, нужно было объединить две главные новости в одну.
obana777
obana777
27 ноября 2017 в 11:16
Не поняла, Кокорин собрался в бессрочный отпуск или декретный? Пил бы меньше шампанского, не залетел.
борька
борька
27 ноября 2017 в 11:10
Замашки чемпионские
Гавриил
Гавриил ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
27 ноября 2017 в 11:07
А чего вы так за цска заступаться бросились? Боитесь, если ваши партнёры каминг-аут совершат, то и вас за собой потянут?:)
Вообще, дико умиляет эта любовь, завязавшаяся у коней с бомжами на фоне ненависти к Спартаку. Совет вам, да любовь, как говорится)
Гавриил
Гавриил ответ ALEX26659 (комментарий удален) (раскрыть)
27 ноября 2017 в 10:53
Я считаю, что не было никакой ошибки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 ноября 2017 в 10:50
Палец грязный сосать надо меньше после забитых голов ! Бери в рот что-нибудь другое ,здоровее будешь ! )))))))
Foxes
Foxes ответ drug01 (раскрыть)
27 ноября 2017 в 10:50
Зеленая деньга.
Foxes
Foxes ответ Гавриил (раскрыть)
27 ноября 2017 в 10:47
BBC ошибочно сообщил, что ЦСКА принял участие в акции поддержки ЛГБТ-движения
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