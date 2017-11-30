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Гвардиола: «Думал, что в матче с „Саутгемптоном“ для нас всё пропало»

30 ноября 2017, 02:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в домашнем матче 14-го тура АПЛ. «Горожане» вырвали победу благодаря удару Рахима Стерлинга в компенсированное арбитром время. 

«Соперник создавал опасные моменты в первом тайме. Любая команда лучше действует на стандартах, чем мы.

Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, я не ожидал от них такой игры сегодня вечером. 

Стерлинг выиграл этот матч, и я очень счастлив за него. Он особенный футболист, и это был потрясающий гол. Это более чем важный гол, он просто великолепный».

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Все комментарии
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ sihafazatron (раскрыть)
30 ноября 2017 в 16:13
Ага
Бред полнейший
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ mouzz (раскрыть)
30 ноября 2017 в 16:12
Абсолютно согласен!
sihafazatron
sihafazatron ответ Storm-Shadow (раскрыть)
30 ноября 2017 в 09:59
Этот Иксперт (3 к 1) писал, что пеп на багаже манчини и пеллегрини выигрывает))) тут даже комментировать нечего)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Антон за MU (раскрыть)
30 ноября 2017 в 09:58
Так посмотри матч может поймешь почему судья столько добавил)
mouzz
mouzz ответ Storm-Shadow (раскрыть)
30 ноября 2017 в 08:38, ред.
Ну сейчас только слепой и даун будут отрицать, что Сити и по качеству игры и по результату number one в Англии. Как в ЛЧ сложится не знаю, но в Англии оппоненты пыль пока глотают от Сити.
Антон за MU
Антон за MU
30 ноября 2017 в 07:03
А чё судья так мало добавил?Нужно было 10-15 минут добавить!
Storm-Shadow
Storm-Shadow
30 ноября 2017 в 05:04, ред.
Сейчас хейтер Барсы появится и скажет что Пеп физрук, даже обзора матча не посмотрев

Вы знаете его
3 к 1
M.S.
И т.д.

Список его мультов с которых он себя лайкает - много
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