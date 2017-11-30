Гвардиола: «Думал, что в матче с „Саутгемптоном“ для нас всё пропало»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в домашнем матче 14-го тура АПЛ. «Горожане» вырвали победу благодаря удару Рахима Стерлинга в компенсированное арбитром время.
«Соперник создавал опасные моменты в первом тайме. Любая команда лучше действует на стандартах, чем мы.
Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, я не ожидал от них такой игры сегодня вечером.
Стерлинг выиграл этот матч, и я очень счастлив за него. Он особенный футболист, и это был потрясающий гол. Это более чем важный гол, он просто великолепный».
Бред полнейший
Бред полнейший
Вы знаете его
3 к 1
M.S.
И т.д.
Список его мультов с которых он себя лайкает - много
Вы знаете его
3 к 1
M.S.
И т.д.
Список его мультов с которых он себя лайкает - много