Гвардиола: «Думал, что в матче с „Саутгемптоном“ для нас всё пропало»

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30 ноября 2017, 02:37

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в домашнем матче 14-го тура АПЛ. «Горожане» вырвали победу благодаря удару в компенсированное арбитром время.

«Соперник создавал опасные моменты в первом тайме. Любая команда лучше действует на стандартах, чем мы.

Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, я не ожидал от них такой игры сегодня вечером.

Стерлинг выиграл этот матч, и я очень счастлив за него. Он особенный футболист, и это был потрясающий гол. Это более чем важный гол, он просто великолепный».