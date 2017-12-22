  • Поиск
«Челси» готов сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарём в мире

22 декабря 2017, 02:57

Руководство «Челси» готово сделать своего вратаря Тибо Куртуа самым высокооплачиваемым голкипером в мире. По информации источника, лондонский клуб предложил игроку сборной Бельгии контракт с зарплатой более 200 тысяч фунтов в неделю (столько сейчас получает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа). Новое соглашение может быть рассчитано до 2023 года. 

По текущему контракту, который истекает через год, 25-летний вратарь получает 100 тысяч фунтов в неделю. В мае этого года бельгиец отклонил первоначальное предложение «Челси» о продлении контракта. 

Romeo 777
Romeo 777
22 декабря 2017 в 16:07
"контракт с зарплатой более 200 тысяч фунтов в неделю" Даже более...очень сомневаюсь, что ему будут платить больше, чем Азару, который зарабатывает 200 тысяч.
311
311
22 декабря 2017 в 15:19
Сейчас годных вратарей не так много, так что такую сумму должны потянуть!)
HUNTERok
HUNTERok
22 декабря 2017 в 12:06
Не дай Бог наш Доллар узнает)
Медив
Медив ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2017 в 10:21
Оно платится не только за умение Куртуа, а еще и за то, чтобы не искать на рынке нового кипера. Есть хороший шанс, что пока найдут кого то нормального, придется перебрать кучу разных Льорисов, которые в сумме обойдутся в десятки раз дороже, чем просто поднять на сотку зп Куртуа
dzvinka
dzvinka
22 декабря 2017 в 09:27
вот теперь думаю останется.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
22 декабря 2017 в 08:44
значит он им очень важен
ermak6848
ermak6848
22 декабря 2017 в 08:32
Хороший стимул для других игроков..
Serge Boykov
Serge Boykov
22 декабря 2017 в 04:49
Каждый год цены на трансферах и зарплаты футболистов растут, если Челси сейчас даст ему такую зарплату,то 5 лет нет проблем! Уверен что уже летом 200 т в неделю,перекроют...например Реал хочет вратаря, по любому выше з/п будет!
Zola
Zola
22 декабря 2017 в 03:43
Да хоть 500 не мне платить.
