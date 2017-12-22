«Челси» готов сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарём в мире

1513900661

Руководство «Челси» готово сделать своего вратаря самым высокооплачиваемым голкипером в мире. По информации источника, лондонский клуб предложил игроку сборной Бельгии контракт с зарплатой более 200 тысяч фунтов в неделю (столько сейчас получает вратарь «Манчестер Юнайтед» ). Новое соглашение может быть рассчитано до 2023 года.

По текущему контракту, который истекает через год, 25-летний вратарь получает 100 тысяч фунтов в неделю. В мае этого года бельгиец отклонил первоначальное предложение «Челси» о продлении контракта.