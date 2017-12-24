Перес уговорил Неймара присоединиться к «Реалу»

По информации испанских СМИ, нападающий ПСЖ Неймар дал добро на переход в «Реал», но перед началом сезона-2019/20.
По слухам, ближайшие полтора года бразилец хочет провести в Париже, где он попытается выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», чтобы уже потом вернуться в чемпионат Испании, где он ранее выступал за «Барселону».
При этом президент «Реала» Флорентино Перес уже ведет переговоры с отцом 25-летнего футболиста, надеясь, что ему удастся переманить Неймара на «Сантьяго Бернабеу» ранее намеченного срока. По слухам, Перес уже пообещал сделать лидера сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Скорее всего спартач,как жменя семечек.Тайный спартач)
Скорее всего спартач,как жменя семечек.Тайный спартач)
В Мадриде открыты бесплатные пункты выдачи огнетушителей.
Ураган Барса стёр с лица земли весь Мадрид.
Давайте упомянем всех пострадавших минуткой молчания))))
В Мадриде открыты бесплатные пункты выдачи огнетушителей.
Ураган Барса стёр с лица земли весь Мадрид.
Давайте упомянем всех пострадавших минуткой молчания))))
От всей души поздравлю вас с наступающим Новым годом))
Желаю чтобы вчерашний счёт 0-3 сопровождал вашу группу розовых циркачей под названием Халва мадрид весь год.
Да будет с Барсой сила.
👍👍👍👍
От всей души поздравлю вас с наступающим Новым годом))
Желаю чтобы вчерашний счёт 0-3 сопровождал вашу группу розовых циркачей под названием Халва мадрид весь год.
Да будет с Барсой сила.
👍👍👍👍
Реал сменит одного лидера на другого...
Короче в Мадрид через Париж.....
Всё правильно...
Это в Барселоне некоторые готовят контракт до 2054 года....ибо назначающий состав...лидер...главбух и начальник трансферного отдела - одно лицо ))))
Реал сменит одного лидера на другого...
Короче в Мадрид через Париж.....
Всё правильно...
Это в Барселоне некоторые готовят контракт до 2054 года....ибо назначающий состав...лидер...главбух и начальник трансферного отдела - одно лицо ))))
Во первых может хватит как обиженная девчулья нажимать на жалобы?)
Во вторых, в современном футболе нет никого кто бы сравнился с твоим кумиром пеналдусом по симуляции.
В третьих, вчерашний кошмар тебе пусть будет уроком глорик, чтобы больше не писал чушь перед игрой типа - Реал пабедит патаму што там играет рональда)))
С наступающим Новым годом глорик))))
Во первых может хватит как обиженная девчулья нажимать на жалобы?)
Во вторых, в современном футболе нет никого кто бы сравнился с твоим кумиром пеналдусом по симуляции.
В третьих, вчерашний кошмар тебе пусть будет уроком глорик, чтобы больше не писал чушь перед игрой типа - Реал пабедит патаму што там играет рональда)))
С наступающим Новым годом глорик))))
Теперь дальше. Если дельфин - это отсылка к симуляциям, то в Барселоне половина состава из этих млекопитающих состоит.
Теперь дальше. Если дельфин - это отсылка к симуляциям, то в Барселоне половина состава из этих млекопитающих состоит.
Отрадно Барса унизила твою халву))
Небось Асю ночь не спал))
Отрадно Барса унизила твою халву))
Небось Асю ночь не спал))