Перес уговорил Неймара присоединиться к «Реалу»

По информации испанских СМИ, нападающий ПСЖ Неймар дал добро на переход в «Реал», но перед началом сезона-2019/20.

По слухам, ближайшие полтора года бразилец хочет провести в Париже, где он попытается выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», чтобы уже потом вернуться в чемпионат Испании, где он ранее выступал за «Барселону».

При этом президент «Реала» Флорентино Перес уже ведет переговоры с отцом 25-летнего футболиста, надеясь, что ему удастся переманить Неймара на «Сантьяго Бернабеу» ранее намеченного срока. По слухам, Перес уже пообещал сделать лидера сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом в мире.