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18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе Фонбет 1.3 5.5 7.7
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Перес уговорил Неймара присоединиться к «Реалу»

сегодня, 16:33

По информации испанских СМИ, нападающий ПСЖ Неймар дал добро на переход в «Реал», но перед началом сезона-2019/20.

По слухам, ближайшие полтора года бразилец хочет провести в Париже, где он попытается выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», чтобы уже потом вернуться в чемпионат Испании, где он ранее выступал за «Барселону».

При этом президент «Реала» Флорентино Перес уже ведет переговоры с отцом 25-летнего футболиста, надеясь, что ему удастся переманить Неймара на «Сантьяго Бернабеу» ранее намеченного срока. По слухам, Перес уже пообещал сделать лидера сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 18:05
Теперь папаша и сын пошли доить Реал
Dim64f1121
Dim64f1121
сегодня в 17:50
Судя по деньжищам, которые отвалили за Неймара шейхи, Неймар в рабстве до конца контракта.
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 17:47
Трикодин за Черкизон не топит,Барсу хейтерит..
Скорее всего спартач,как жменя семечек.Тайный спартач)
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 17:44
    3 к 1
    3 к 1 ответил Тео Джонс
    сегодня в 17:43
    Тео Джонс:
    Это твой господин, не притворяйся что не знаешь его))
    Ты всё больше и больше меня разочаровываешь.
    ЧЕ ГЕВАРA
    ЧЕ ГЕВАРA
    сегодня в 17:42
    Срочные новости!
    В Мадриде открыты бесплатные пункты выдачи огнетушителей.
    Ураган Барса стёр с лица земли весь Мадрид.
    Давайте упомянем всех пострадавших минуткой молчания))))
    maliw
    maliw
    сегодня в 17:36
    перес надумал одного петушка , заменить другим петушком (по мнению фанатов реала) , скорейшего соглашения вам.
    Спагетти
    Спагетти
    сегодня в 17:33
    Самый довольный и счастливый в этой ситуации это отец Неймара:)))
    liverpооl2014
    liverpооl2014
    сегодня в 17:33
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 17:32
      Ах вот оно что! Неймар ведь после такого может закончить с футболом) После ПСЖ у него и так будет куча денег, а в мадридском Реале их будет так много, что лопатой нагребай! Да, звезды мирового футбола люди привилегированные, конечно)
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Forever Atletico de Madrid
      сегодня в 17:31
      Forever Atletico de Madrid:
      Давай тут не выеживайся!
      не воняй..............
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил 3 к 1
      сегодня в 17:30
      3 к 1:
      Кто такой дельфин?
      Это твой господин, не притворяйся что не знаешь его))
      Пластун
      Пластун ответил Fenomen-9
      сегодня в 17:29
      Fenomen-9:
      Послал барсу,теперь пошлет Псж))) Неймар хороооош)) и в футбол поиграет,и бабла срубит))
      реал ещё пошлёт. но пошлёт шейх.)))) У Реала нет игрока даже на обмен близко. Нет у него откупных
      aventure61
      aventure61
      сегодня в 17:28
      Если правда,то интересно.Свиная башка как фигу конечно не прилетит.но потусоваться с месси и суаресом в барселоне спокойно уже вряд ли получится.Неймар конечно талантище,но вместе со своим мутным папашей очень большая проблема для клуба в котором играет,так-что желаю пересу и реалу как можно скорее получить эту занозу в одно место.
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 17:22
      Послал барсу,теперь пошлет Псж))) Неймар хороооош)) и в футбол поиграет,и бабла срубит))
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      сегодня в 17:19
      Бразильянка пошла по рукам..Но Барса в наваре..Найдет в лице Гризмана и Дембеле поддержку..)
      Karkaz
      Karkaz
      сегодня в 17:18
      Реалу нужна замена Роналду, нужна новая звезда клубу, поэтому серьёзный интерес Переса понятен к Неймару. Гризман, Азар не так разрекламированы и не так стабильны, остальные молоды еще. Хотя через два года может кто то выстрелит получше Неймара и Перес переключится на другого.
      patra
      patra
      сегодня в 17:16
      Пошел из рук в руки как футболист легкого поведения.
      3 к 1
      3 к 1 ответил BARCELONA-BEST
      сегодня в 17:15
      BARCELONA-BEST:
      Промах пеналду в соцсетях и по всем каналам уже стал мемом))
      Я бы тебе сказал что ты заслуживаешь, да меня забанят. Поэтому скажу лишь одно - с волгодоном твоя компания, вам таким вместе держаться нужно, героям инетным.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
      сегодня в 17:13
      Глоры Реала!
      От всей души поздравлю вас с наступающим Новым годом))
      Желаю чтобы вчерашний счёт 0-3 сопровождал вашу группу розовых циркачей под названием Халва мадрид весь год.
      Да будет с Барсой сила.
      👍👍👍👍
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 17:12
      Уход Роналду на заслуженный отдых совпадёт с приходом Неймара.....в 34 года на таком уровне наврятли уже сдюжит...
      Реал сменит одного лидера на другого...
      Короче в Мадрид через Париж.....
      Всё правильно...

      Это в Барселоне некоторые готовят контракт до 2054 года....ибо назначающий состав...лидер...главбух и начальник трансферного отдела - одно лицо ))))
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST ответил 3 к 1
      сегодня в 17:11
      3 к 1:
      Это у вашей секты идолы, мальчик. А я простой болельщик футбола, при этом за Реал не болеющий. Теперь дальше. Если дельфин - это отсылка к симуляциям, то в Барселоне половина состава из этих млекопитающих состоит.
        Пластун
        Пластун
        сегодня в 17:09
        Перес решил наступить на грабли Бартомеу?))))) Так он может лишиться Кроса или Асенсио или Иско)))) Шейх не отпустит петуха. Не для того они столько бабла выкинули за петуха. 222 млн+ бонусы тепуху+бонусы его папаше.
        Gigante Buono
        Gigante Buono ответил Serge Boykov
        сегодня в 17:09
        Serge Boykov:
        Пока он деньги шейэхов в ПСЖ не отобьёт, кто его оттуда отпустит! Врятли Реал его за отступные будет покупать там наверное 1 млрд евро прописан...
        В том то и дело, что сумма отступных в его контракте не прописана. Клубы просто могут поменяться своими главными звездами.
        3 к 1
        3 к 1 ответил BARCELONA-BEST
        сегодня в 17:07
        BARCELONA-BEST:
        Твой идол по имени пеналду
          BARCELONA-BEST
          BARCELONA-BEST
          сегодня в 17:06
          Хоть какое то время не увидим глупых глоров Реала с их глупыми записями типа - Ранальда лучщий футбалист мира патаму што у нево 5 залатых мячьей а мэси гном патаму што Рон гаразада лучще ево. Ахах или что то в этом вроде))
          112910415
          112910415
          сегодня в 17:05
          забавно
          Dauletbek
          Dauletbek
          сегодня в 17:02
          У шейха больше денег, чем у Реала, если разозлить его, то он полсостава Реала выкупить, чтобы выиграть ЛЧ
          BARCELONA-BEST
          BARCELONA-BEST
          сегодня в 17:02
          Промах пеналду в соцсетях и по всем каналам уже стал мемом))
          BARCELONA-BEST
          BARCELONA-BEST ответил 3 к 1
          сегодня в 17:01
          3 к 1:
          Кто такой дельфин?
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