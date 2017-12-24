«Реал» вернулся к кандидатуре Икарди после поражения от «Барселоны»

Руководство «Реала» крайне разочаровано игрой команды в последнем Эль Класико («сливочные» проиграли 0:3). По информации итальянской прессы, «королевский клуб» не удовлетворен игрой Карима Бензема, а потому вернулся к кандидатуре забивного нападающего «Интера» Мауро Икарди. Отставание от «Барселоны» составляет уже 14 очков, поэтому усиление атакующей линии видится логичным шагом.

Жена и агент аргентинского нападающего Ванда Икарди также отмечала — никто не может гарантировать, что Мауро останется в Милане.