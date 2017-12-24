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«Реал» вернулся к кандидатуре Икарди после поражения от «Барселоны»

вчера, 22:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Руководство «Реала» крайне разочаровано игрой команды в последнем Эль Класико («сливочные» проиграли 0:3). По информации итальянской прессы, «королевский клуб» не удовлетворен игрой Карима Бензема, а потому вернулся к кандидатуре забивного нападающего «Интера» Мауро Икарди. Отставание от «Барселоны» составляет уже 14 очков, поэтому усиление атакующей линии видится логичным шагом.

Жена и агент аргентинского нападающего Ванда Икарди также отмечала — никто не может гарантировать, что Мауро останется в Милане.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 03:12
да, надо отличный забивной нап, Бенз не тянет!!! надо попробовать счас купить, а так надо было это летом сделать, того же мбаппе в аренду взять как псж сделал!!!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Шуnя771
сегодня в 00:03
Шуnя771:
Жена....., Папа.... Игрок....))
спартач-мадрид..)
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:59
Да этот касяк стал сдавать в Интере...в Самый раз!
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:41
перейдет.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 23:36
Неужели руководство Мадрида только сейчас до этого додумалось?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:09
Жена....., Папа.... Игрок....))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил ЧЕ ГЕВАРA
вчера в 22:51
ЧЕ ГЕВАРA:
Вот так вот старина Перес))) Лихие 90-е закончились)) со следующего сезона видеоповторы)) Придётся играть честно)) а честно играя Реал унимается 0-3)) Это его уровень)) В былые времена Перес потратил бы 100 млн на судьей и членов УЕФА и ФИФА))) Но сейчас это бессмысленно))
С логикой подружись..... Реал давно проигрывает Барсе... Что ж Перес не покупает судей все это время в матчах с Барселоной? Я вообще не помню матча с Барсой, где Реал выиграл бы благодаря судьям.. Более того, половину матчей Реал закончил в меньшинстве и пенальти гораздо чаще в ворота Реала. Сотрясать воздух бредом не стоит.
NGY
NGY
вчера в 22:47
Сейчас каждая жалкая газетенка, каждый вшивый спортивный ресурс будет спекулировать на поражении Реала, каждый день до самого закрытия зимнего ТО отправлять в Реал пол сотни топовых игроков Европы.

А на деле, нам нужен лишь один топовый форвард и все...!
Все остальное у Реала пока есть!
Это что касается трансферов...!

А вот вторая проблема и она гораздо существенна даже чем первая..., это полное отсутствие желания и борьбы грызть землю на каждом участке поля у игроков Мадрида.
Надо дать хорошего пинка в сторону скамейки некоторым игрокам, чтобы они не говорили, что болельщики "насытились" победами...!

В матче с Барсой, у меня было ощушение, как будто это каталонцам надо догонять Реал в чемпионате, а не наоборот.
Настолько вольяжно они передвигались по полю, что зла не хватало смотреть на их перемещения!

Если в первом тайме и получалось контролировать игру(хотя я уверен, что это барса отсиделась в обороне, не давая игрокам Реала бить по воротам Тер Штегена, которому сильно мешало солнце и слепило) и то, весь контроль был в центре поля с перепасовками между полузащитой и защитниками Реала, без особого обострения вперед.

Я боялся, что Барса зная положение своего вратаря, которого слепило солнце, специально выбрало такую тактику и села в оборону и обязательно выстоит во втором тайме, когда уже Навас окажется в положении Штегена, выстрелит по полной и мои опасения подтвердились!

Но даже в этой ситуации, Реал обязан был биться, как в последние 10 минут, а не ходить по полю пешком!

Вообщем, к Зидану большие вопросы по этому матчу в плане настроя команды!
Цесаревна Галеона
Цесаревна Галеона
вчера в 22:36
В Калининграде бушуют пожары
starche
starche ответил Fenomen-9
вчера в 22:31
Fenomen-9:
Санчес или Кейн лучше.
И не рассчитывайте!
starche
starche
вчера в 22:29
Слабость тренера маргариновые хотят компенсировать разграблением Интера.
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 22:23
Санчес или Кейн лучше.
cevin cigan
cevin cigan ответил ЧЕ ГЕВАРA
вчера в 22:22
ЧЕ ГЕВАРA:
Реал ждёт такая же судьба как и сегодняшний милан)) Перес сейчас потратит все деньги и обонкротит Реал)) А мы будем держать кулаки и надеяться что все так и будет))) Вперёд Барса))
У тебя недержание? Не хило полыхнула новость?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:20
Подпишите Дзюбу,Погребняка,Сычева,кто вам еще надо.Непонятный этот Перес
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:19
Барса революцию делает в Реале
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 22:14
Как вернулись так и уйдут)
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 22:11
Клоуны!
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
вчера в 22:11
Реал ждёт такая же судьба как и сегодняшний милан))
Перес сейчас потратит все деньги и обонкротит Реал))
А мы будем держать кулаки и надеяться что все так и будет)))
Вперёд Барса))
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
вчера в 22:10
Вот так вот старина Перес)))
Лихие 90-е закончились)) со следующего сезона видеоповторы))
Придётся играть честно)) а честно играя Реал унимается 0-3))
Это его уровень))
В былые времена Перес потратил бы 100 млн на судьей и членов УЕФА и ФИФА)))
Но сейчас это бессмысленно))
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
вчера в 22:07
Все)) Перес съехал с катушек)) кейн, Неймар, икарди, Марадона, Пеле))
Ахахах
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