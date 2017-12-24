Туран близок к переходу в «Бешикташ»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в «Бешикташе». Трансфер 30-летнего хавбека может состоятся в январе 2018 года.
Отметим, что Туран является воспитанником «Галатасарая» - одного из принципиальных соперников «Бешикташа».
Ранее агент футболиста подтвердил, что зимой его клиент покинет «Барселону».
Зачем ушёл...почему...???
Барса вообще непонятно что от этого выиграла...отдали 34 млн...плюс два года огромной зарплаты...
А все ещё про Зенит гудели...типа ослабляет конкурентов....это Барса их ослабляет трансферами....а Зенит делает из игроков счастливых людей..)))...вон Заболотный ещё ни матча не сыграл...а уже счастлив...
Зачем ушёл...почему...???
Барса вообще непонятно что от этого выиграла...отдали 34 млн...плюс два года огромной зарплаты...
А все ещё про Зенит гудели...типа ослабляет конкурентов....это Барса их ослабляет трансферами....а Зенит делает из игроков счастливых людей..)))...вон Заболотный ещё ни матча не сыграл...а уже счастлив...
Зная турецких фанатов, не стоит так играть на их нервах.
Зная турецких фанатов, не стоит так играть на их нервах.