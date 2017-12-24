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Туран близок к переходу в «Бешикташ»

вчера, 18:45

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в «Бешикташе». Трансфер 30-летнего хавбека может состоятся в январе 2018 года. 

Отметим, что Туран является воспитанником «Галатасарая» - одного из принципиальных соперников «Бешикташа».

Ранее агент футболиста подтвердил, что зимой его клиент покинет «Барселону».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:14
Великолепный игрок ...времён "Атлетико"....
Зачем ушёл...почему...???

Барса вообще непонятно что от этого выиграла...отдали 34 млн...плюс два года огромной зарплаты...

А все ещё про Зенит гудели...типа ослабляет конкурентов....это Барса их ослабляет трансферами....а Зенит делает из игроков счастливых людей..)))...вон Заболотный ещё ни матча не сыграл...а уже счастлив...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 23:44
до полуфиналов лч вряд ли дойдут, но свои матчи будет выигрывать без помощи судей, поэтому можно считать, что туран идет на повышение
311
311
вчера в 22:13
Посидел на лавке пару лет, пора и честь знать!)
No problem
No problem
вчера в 21:04
Не освоил,сгинул в небытие.
forever4parma
forever4parma
вчера в 20:48
Думаю одумается и не перейдет именно в бешикташ, в галатасарай карьеру доигрывать, в топ клубах на банке так же будет
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 20:22
С одной стороны отличная новость, что начинают сливать баласт наконецто, а с другой немного жаль игрока, так как после перехода могут закидать камнями, и это в самом легком варианте.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:21
У нас и так не хватает для ротации. А нельзя его оставить до лета
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:06
Вот кроме барсуков(и то не все)могут сказать за Турана,как за игрока бчк??? У всех в памяти Арда останется как игрок матрасов. барсуки любят приписать к себе загубленные "души"...я только недавно узнал(смеюсь от души)что Марадона барсук....................
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 19:48
Этого человека итак пол Турции ненавидит только лишь за то, что он играет в сборной. А тут такое.
Зная турецких фанатов, не стоит так играть на их нервах.
Apsny
Apsny
вчера в 19:33
Зачем приобретали называется.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил barcelona and cruyff
вчера в 19:11
barcelona and cruyff:
В Барсе не сложилось
Понятно что не сложилось!
Брулин
Брулин
вчера в 19:11
Да полно таких, кто переходил к принципиальным соперникам. Ничего страшного
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 19:09
Forever Atletico de Madrid:
Был сильный в Атлетико!
В Барсе не сложилось
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 19:07
Пора домой
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 18:57
Играл бы в Атлетико,на ведущих ролях,но поперся в барсу.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил barcelona and cruyff
вчера в 18:55
barcelona and cruyff:
Игрок сильный. Удачи ему
Был сильный в Атлетико!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:54
правильно, пусть помогает !
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 18:51
Игрок сильный. Удачи ему
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 18:49
Поперся в Барселону и загубил себе карьеру!
liverpооl2014
liverpооl2014
вчера в 18:49
Можно нарваться на ятаган в спину)
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 18:48
Здоровьем рискует!
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