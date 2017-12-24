Вратарь «Зенита» считает переход в ХИК шагом в Европу

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков, присоединившийся к финскому клубу ХИК на правах аренды, рассказал о своем переходе:

«Тренер вратарей молодежного „Зенита“ Андрей Николаевич Михайлов хорошо общается со второй командой ХИК. Поэтому на просмотр должен был поехать еще летом. Не получилось. Но зато осенью отправился уже в первый состав и неплохо потренировался с ними две с половиной недели. После чего пригласили в аренду. Видимо, произвел неплохое впечатление.

Очень рад, что все так сложилось. Это – новый этап в карьере. Да и вообще все по-другому от эмоций до условий работы.

Считаю ли я, что делаю шаг в Европу? Конечно. Если не брать „Зенит“, то всегда хотелось играть в Европе. А переход в ХИК – неплохой первый шаг для достижения цели. Да, вы правы, финский чемпионат — не топовый. Но тоже Европа. Тем более, в этой стране очень хорошее отношение к футболу. Правда, в первую очередь ставлю перед собой цель получать игровую практику. А как дальше пойдет – увидим.

Не сказать, что в команде подавляющее большинство финнов – много легионеров, говорящих по-английски. Я его тоже знаю неплохо, так что проблем с общением быть не должно. Да и в других вопросах тоже. От Петербурга до Хельсинки – 3 часа на поезде. Климат такой же как у нас, все близко. Да и бывал уже в соседней стране много-много раз».