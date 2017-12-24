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Вратарь «Зенита» считает переход в ХИК шагом в Европу

вчера, 22:22

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков, присоединившийся к финскому клубу ХИК на правах аренды, рассказал о своем переходе:

«Тренер вратарей молодежного „Зенита“ Андрей Николаевич Михайлов хорошо общается со второй командой ХИК. Поэтому на просмотр должен был поехать еще летом. Не получилось. Но зато осенью отправился уже в первый состав и неплохо потренировался с ними две с половиной недели. После чего пригласили в аренду. Видимо, произвел неплохое впечатление.

Очень рад, что все так сложилось. Это – новый этап в карьере. Да и вообще все по-другому от эмоций до условий работы.

Считаю ли я, что делаю шаг в Европу? Конечно. Если не брать „Зенит“, то всегда хотелось играть в Европе. А переход в ХИК – неплохой первый шаг для достижения цели. Да, вы правы, финский чемпионат — не топовый. Но тоже Европа. Тем более, в этой стране очень хорошее отношение к футболу. Правда, в первую очередь ставлю перед собой цель получать игровую практику. А как дальше пойдет – увидим.

Не сказать, что в команде подавляющее большинство финнов – много легионеров, говорящих по-английски. Я его тоже знаю неплохо, так что проблем с общением быть не должно. Да и в других вопросах тоже. От Петербурга до Хельсинки – 3 часа на поезде. Климат такой же как у нас, все близко. Да и бывал уже в соседней стране много-много раз».

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Все комментарии
Salihamidjic
Salihamidjic
сегодня в 06:02
Удачи пацану!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:22
Это шаг в самую попу Европы.
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 03:39
На повышение пошел однозначно
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил bosun
сегодня в 03:26
bosun:
На повышения, обычно, из свинарника ходят
Хоть в ЛЧ поиграть у молодого крышеклюя шансы появились
Sanches65
Sanches65
сегодня в 02:53
Молодец, хотя ничего необычного уход из провинциального клуба в столичный.
bosun
bosun ответил Miaf
сегодня в 02:33
Miaf:
Маленький шаг для человека огромный шаг для человечества. Вечно у бомжей мания величия...
    bosun
    bosun ответил Obdulio Varela
    сегодня в 02:32
    Obdulio Varela:
    На повышение пошёл из бакланника
    На повышения, обычно, из свинарника ходят
    Cules2013
    Cules2013
    сегодня в 02:09
    Ясное дело, что РФПЛ много сильнее финской, а уж Зенит тем более сильнее ХИКа. Но тут, парадокс, у финов ему будет получше. Из России игроки нечасто уходят в известные европейские клубы, тем более вратари, да и то, почти все изначально легионеры, и получается у них там так себе. Поэтому Россия - не бренд, тут уж в ближайшее время ничего не изменится. В Зените игровой практики ему не видать, а из дубля его никто и не заприметит. ХИК, между прочим, неплохой поставщик игроков: Тае Тайво, Похьянпало, Пукки, Ерёменко, Тайнио.
    Не айс, но лучший вариант из того, что есть.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 02:06
    На повышение пошёл из бакланника
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    сегодня в 01:38
    Правильно, это шаг вперед!
    анжи2
    анжи2
    сегодня в 00:39
    После зенита чемпионат Люксембурга тоже европа
    Saang
    Saang ответил Баклан-Генерал
    сегодня в 00:34
    Баклан-Генерал:
    Я так рад, что мой зенит вырастил ещё одного игрока для европейского клуба! Удачи парню, стать вторым Аршавиным!
    Учитывая что он - вратарь?...
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая
    сегодня в 00:24
    ...ты перепутал Украина це европа , а Финляндия це чухония...
    ...заблудился мальчонка...
    морозз
    морозз
    сегодня в 00:18
    Парню вернули паспорт на 20 минут...он за это время успел свалить в Финку и заключить там контракт! Свобода достаётся тяжело если ты играешь в Зените, голубая клетка прочна и наполнена газом, не дающим человеку думать!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 00:08
    Макс прав: это огромный шаг вперёд! Это ХИК(ЕВРОПА)!, ступень выше! Да и фамилия у парня вратарская! Главное, что сумел вырваться из трясины! Удачи!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Баклан-Генерал
    вчера в 23:43
    Баклан-Генерал:
    Я и есть Сергей Александрович Фурсенко! Очень приятно.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 23:34
      Ну всё.....Осталось Ковальчуку и Дацюку в чемпионат Аргентины по хоккею уехать.....)))
      Баклан-Генерал
      Баклан-Генерал ответил Sem25
      вчера в 23:30
      Sem25:
      Ты в порядке, генерал))) А Фурсенко тогда кто?)))
      Я и есть Сергей Александрович Фурсенко! Очень приятно.
      drug01
      drug01
      вчера в 23:28
      Удачных сухих игр Максим!!!!
      Sem25
      Sem25 ответил Баклан-Генерал
      вчера в 23:27
      Баклан-Генерал:
      Я так рад, что мой зенит вырастил ещё одного игрока для европейского клуба! Удачи парню, стать вторым Аршавиным!
      Ты в порядке, генерал))) А Фурсенко тогда кто?)))
      Баклан-Генерал
      Баклан-Генерал
      вчера в 23:22
      Я так рад, что мой зенит вырастил ещё одного игрока для европейского клуба! Удачи парню, стать вторым Аршавиным!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 23:22
      Правильно говорит
      Sem25
      Sem25 ответил starche
      вчера в 23:16
      starche:
      Удачи!
      Сукалова точно не знала))), а ты что-то знал про этого вратаря? Много он за Зенит игр провел?
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488
      вчера в 23:15
        juchok
        juchok
        вчера в 23:13
        вроде в ПЕС 12 ХИК даже в групповом этапе ЛЧ светился!
        starche
        starche
        вчера в 23:09
        Удачи!
        Летчик66
        Летчик66 ответил YRunner
        вчера в 23:07
        YRunner:
        Андорра тоже Европа в следующий раз туда, новый вызов.
        В любом случае лучше в Андорре играть в футбол, чем в Зените в наперстки.
        dzvinka
        dzvinka
        вчера в 23:01
        красавчик, верное решение. Хик норм команда, разницы в уровне не заметит.
        борька
        борька
        вчера в 23:00
        Успехов! С богом!
        VIPded
        VIPded
        вчера в 22:49
        Кому и Албания - Европа...)))
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