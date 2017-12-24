Хави считает, что назначение Вальверде тренером пошло Месси на пользу

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что Эрнесто Вальверде — правильный выбор для каталонской команды:

«Вальверде верит в модель игры „Барселоны“ на сто процентов. Он обновил стиль команды. Позиционная игра вновь приобрела значение, а Месси вносит хаос в ряды соперника.

Важную роль теперь у широко играющих футболистов, они создают пространство, а Паулиньо забегает из глубины.

Лео может делать, что ему заблагорассудится. Только посмотрите, как он всегда выигрывает мяч у оппонента. это совершенный футболист, лучший в истории. Он был превосходным вингером, а теперь у него все получается в центре.

Команда следит за ним. Месси сейчас касается мяча чаще, чем когда-либо».