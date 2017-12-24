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Хави считает, что назначение Вальверде тренером пошло Месси на пользу

вчера, 21:15

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что Эрнесто Вальверде — правильный выбор для каталонской команды:

«Вальверде верит в модель игры „Барселоны“ на сто процентов. Он обновил стиль команды. Позиционная игра вновь приобрела значение, а Месси вносит хаос в ряды соперника.

Важную роль теперь у широко играющих футболистов, они создают пространство, а Паулиньо забегает из глубины.

Лео может делать, что ему заблагорассудится. Только посмотрите, как он всегда выигрывает мяч у оппонента. это совершенный футболист, лучший в истории. Он был превосходным вингером, а теперь у него все получается в центре. 

Команда следит за ним. Месси сейчас касается мяча чаще, чем когда-либо».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ROMA DROGBA
сегодня в 00:04
ROMA DROGBA:
Ваша оборона это "пока мяч у нас нам не забьют"
Ну вообщем будем вежливы...Мы просто молча вас удавим......
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:52
просто 23ина какаято)))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 21:47
Месси стал свободным художником. Сам создает моменты для партнеров,завершает
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил BARCDJIN
вчера в 21:45
Ваша оборона это "пока мяч у нас нам не забьют"
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Apsny
вчера в 21:37
Apsny:
А кто должен наводить страх, прежде это надежность.
Не знал, что игра в обороне - прежде всего для Барселоны. Надежное перекатывание мяча в центре поля - это да, это ваше. А линия обороны не самое сильное место.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Cules2013
вчера в 21:32
Cules2013:
а причём тут страх? очень сильный защитник, с ним команда намного надёжнее в обороне.
Да? А я думал он косячник...
Apsny
Apsny ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:30
ROMA DROGBA:
Умтити явно не тот человек, который вызывает страх
А кто должен наводить страх, прежде это надежность.
Apsny
Apsny
вчера в 21:29
Там левый фланг лучше заработал, вот и весь сказ, одни понты у сынка.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Cules2013
вчера в 21:28
Cules2013:
а причём тут страх? очень сильный защитник, с ним команда намного надёжнее в обороне.
Очевидно он видел как Умтит играет..
TypXXI
TypXXI
вчера в 21:28
Игра Месси не зависит от тренера. Он лучший футболист в истории...
Cules2013
Cules2013 ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:27
ROMA DROGBA:
Умтити явно не тот человек, который вызывает страх
а причём тут страх? очень сильный защитник, с ним команда намного надёжнее в обороне.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил BARCDJIN
вчера в 21:26
BARCDJIN:
Все верно для этого есть Суарес...
Вся атака, разумеется.
Зато оборона не выглядит безшансовой
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:24
ROMA DROGBA:
Умтити явно не тот человек, который вызывает страх
Все верно для этого есть Суарес...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил BARCDJIN
вчера в 21:24
BARCDJIN:
Умтити поправится и у нас автобус будет мощнее 2012 года..
Умтити явно не тот человек, который вызывает страх
Deuced
Deuced
вчера в 21:24
как то у Барсы ну слишком уж всё радужно, даже повеселее чем у МС и ПСЖ. Уйти на каникулы с таким заделом и рагромом в мадриде. Лишь бы Пике там совсем не ужрался
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:22
ROMA DROGBA:
Не так быстро...
Умтити поправится и у нас автобус будет мощнее 2012 года..
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил BARCDJIN
вчера в 21:21
BARCDJIN:
На очереди Челси..
Не так быстро...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 21:21
Оборона при Вальверде стала крепче.Даже с Вермаленом.
Где-то в зрелищности потеряли,в чем-то приобрели.
Месси при любом тренере Месси.
В конце года обсудим.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:18
На очереди Челси..
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