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Анри высмеял сообщения о том, что «Реал» может уволить Зидана

вчера, 20:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри не считает, что главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану грозит увольнение после поражения от каталонского клуба в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

«Мне смешно слышать о том, что „Реал“ может уволить Зидана. Он многое сделал для клуба, поэтому я уверен, что его работе ничего не угрожает. Разве у команды не может быть небольшого спада?» - сказал Анри.

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Все комментарии
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 05:22
Абсолютно верно
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 02:12
Зидан имеет право на все,статистика личных встреч в пользу Зидана!Да правда в том что его все считают сверх великим!И они правы!Зидан все в твоих руках!
Emilan__
Emilan__
сегодня в 01:06
Мда футбол превратился в шоубизнес есть бабки ты крутой!!! Нет бабок, нет ни толкового тренера, ни топ игрока
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 01:06
Анри прав. Хотя у Переса свои тараканы в голове.
Emilan__
Emilan__
сегодня в 01:03
Вон Венгер уже 10 лет не может АПЛ взять, но уходит даже мыслей у него нет
Emilan__
Emilan__
сегодня в 01:02
Уволит Зидана? он вам, что каждый год должен ЛяЛигу и ЛЧ брать?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Перес хитрый перец, никто не знает что у него завтра в башку закрадется?!?
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:40
Зидан сам уйдет ) в ПСЖ скорее всего ) а АПЛ его сложно представить ))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:38
Анри по сути в Барселоне и не поиграл толком , он канонир ))
777dimon86
777dimon86
вчера в 23:33
Ну сейчас может не уволят, а по окончании сезона если не выиграют Ла лигу или ЛЧ то могут с ним расстаться.
DVoxNN
DVoxNN ответил Цесаревна Галеона
вчера в 23:03
Цесаревна Галеона:
Этот Анри вообще Бенземе в подмётки не годится,Бензема суперфосфата,а Анри просто неплохой забивака
Смотрю я твои комменты и понять не могу. Ты это серьезно или сливочных троллишь?
Faustello
Faustello
вчера в 22:59
Прям такой - а ха ха ха ха
starche
starche
вчера в 22:41
Зря смеётся.................
Цесаревна Галеона
Цесаревна Галеона
вчера в 22:35
Лучшие игроки мира: Роналду ,Зидан, Ди Стефано, Роналдо, Рауль
starche
starche
вчера в 22:33
Не может, а уволит.
Цесаревна Галеона
Цесаревна Галеона
вчера в 22:33
Этот Анри вообще Бенземе в подмётки не годится,Бензема суперфосфата,а Анри просто неплохой забивака
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 22:21
Анри-Зидан-Рибери-Саньйоль-Виейра-Бартез-вот была сборная у Франции)
Цесаревна Галеона
Цесаревна Галеона
вчера в 22:20
Зидан гений,а виноват Бензема,его надо выгнать и судья конечно начудили,Реал был сильнее
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:09
Зидан отличный рисковый тренер.Мололец.Моур автобусный отстой
311
311
вчера в 22:05
Тренера, взявшего 2 ушастых за 2 года не могут просто выпнуть! Не по католически это!)
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:33
Увольнение Зидана? Кто-то примет эту новость всерьез??? пф
David Villa7
David Villa7 ответил No problem
вчера в 21:31
No problem:
Не большой спад,длится уже с начала сезона. Дель Боске тоже многое дал Мадриду,Карло тож,Маур свое.. Зидан говорит че доволен своим составом,Перес мычит как он,команда изжила уже себя. Порох нужен.Качественный. ПСЖ,последний шанс для Зизу.Надеемся не про$$$рется.
Приветствую! Мои прогнозы пока сбываются, я со многими болельщиками Реала говорил и сказал что если не произойдет чуда, то ПСЖ не пройдут, да чемпионат Испании с такой разницей никто не отыграл. Так что пока все к этому идет
Летчик66
Летчик66 ответил MSN-thebest
вчера в 21:26
MSN-thebest:
Я против увольнения. Меня полностью устраивает этот Реал!
Потому что сильный Реал Барса никогда в жизни не обыграет)
cevin cigan
cevin cigan ответил benderivan
вчера в 21:22
benderivan:
Экс-форвард «Барселоны»? Не, ну не соврали, да. Но он всё Арсенал к Анри как-то поближе будет. Давай те уж тогда экс-форвард Монако, 3.
А что ты удивляешься? У барсуков и Марадона из Неаполя превратился в барсука.У них это нормально,Сапогов пройдёт возле Камп Ноу и всё...он барсук!!!
benderivan
benderivan
вчера в 21:15
Экс-форвард «Барселоны»? Не, ну не соврали, да. Но он всё Арсенал к Анри как-то поближе будет. Давай те уж тогда экс-форвард Монако, 3.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
вчера в 21:14
    cevin cigan
    cevin cigan ответил ЧЕ ГЕВАРA
    вчера в 21:12
    ЧЕ ГЕВАРA:
    Похвально что не сидишь в глубокой норке с большим запасом огнетушителей как все твои дружки глоры рояла)) Но глупо)) ещё недели две все будут обсуждать промахи липового обладателя ЗМ, кривоного Бензема и др клоунов)) Так что возьми небольшой отпуск)) отключи телефон)) Возьми азбуку собой, хоть читать научишься)) ахах
    Меньше всего,я сейчас нуждаюсь в 3 мне ненужных советах...........
    TypXXI
    TypXXI ответил cevin cigan
    вчера в 21:07
    Почему? Превосходная ж для вас отмазка)
    ЧЕ ГЕВАРA
    ЧЕ ГЕВАРA
    вчера в 21:06
      ЧЕ ГЕВАРA
      ЧЕ ГЕВАРA ответил cevin cigan
      вчера в 21:04
      cevin cigan:
      Барсуки всегда "ковали железо"пока горячо(без всяких выходных и с кучей трофеев),так что это не отмаз Реала.
      Похвально что не сидишь в глубокой норке с большим запасом огнетушителей как все твои дружки глоры рояла))
      Но глупо)) ещё недели две все будут обсуждать промахи липового обладателя ЗМ, кривоного Бензема и др клоунов))
      Так что возьми небольшой отпуск)) отключи телефон))
      Возьми азбуку собой, хоть читать научишься)) ахах
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