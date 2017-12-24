Анри высмеял сообщения о том, что «Реал» может уволить Зидана

Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри не считает, что главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану грозит увольнение после поражения от каталонского клуба в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

«Мне смешно слышать о том, что „Реал“ может уволить Зидана. Он многое сделал для клуба, поэтому я уверен, что его работе ничего не угрожает. Разве у команды не может быть небольшого спада?» - сказал Анри.