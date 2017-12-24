Возвращение Мхитаряна в «Боруссию» вряд ли состоится

Говорят, что зимой полузащитник Генрих Мхитарян может покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в дортмундскую «Боруссию», где он здорово выступал до этого. К сожалению или счастью для поклонников «шмелей», исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не считает этот трансфер возможным:

«Я знаю финансовые детали перехода игрока в „Манчестер Юнайтед“ лучше, чем кто-либо другой. Вот почему его возвращение можно представить, только обладая богатым воображением.

Шюррле? Я лишь слышал, что его агент желает больше игрового времени для Андре, но если игрок отчаянно хочет уйти, мы обсудим этот вариант с его агентом. Пока этого не произошло».