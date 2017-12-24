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Возвращение Мхитаряна в «Боруссию» вряд ли состоится

вчера, 20:19

Говорят, что зимой полузащитник Генрих Мхитарян может покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в дортмундскую «Боруссию», где он здорово выступал до этого. К сожалению или счастью для поклонников «шмелей», исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не считает этот трансфер возможным:

«Я знаю финансовые детали перехода игрока в „Манчестер Юнайтед“ лучше, чем кто-либо другой. Вот почему его возвращение можно представить, только обладая богатым воображением.

Шюррле? Я лишь слышал, что его агент желает больше игрового времени для Андре, но если игрок отчаянно хочет уйти, мы обсудим этот вариант с его агентом. Пока этого не произошло».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:26
Пусть играет
Vadim-SS
Vadim-SS ответил Meruzhan Hakobyan
вчера в 23:04
Meruzhan Hakobyan:
Заткнись!!!!!
    Meruzhan Hakobyan
    Meruzhan Hakobyan ответил ARMENIAN
    вчера в 22:47
    ARMENIAN:
    он там не нужен
    Заткнись!!!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:19
    Генрих итак не потеряеться
    mat73
    mat73
    вчера в 21:53
    Москва? Спартак?
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил старина
    вчера в 21:37
    старина:
    Пока не отпустит палец Райолы,Генрих так и будет каждый год или два менять клуб.Не удивлюсь,если со временем Мино пристроит его в зенит к таким же аферистам,как и он сам.А футбольный век недолог
    Мхитарян не любил хохла еще по чемпионату Украины, а играть с ним в одной команде тем-более не будет никогда! Гений и злодейство, две вещи- несовместны!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 21:34
    Я тоже так думаю как директор Баруссии
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    вчера в 21:27
    Маловероятно
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    вчера в 21:06
    ...в Зените будет играть , inside-рская 100% информация...
    ...газпром уже кредитную линию зарезервировал на трансферт...
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 20:46
    Шюрле ниочем, Мхитарян не пойдет на снижение оклада х2.
    старина
    старина
    вчера в 20:31
    Пока не отпустит палец Райолы,Генрих так и будет каждый год или два менять клуб.Не удивлюсь,если со временем Мино пристроит его в зенит к таким же аферистам,как и он сам.А футбольный век недолог
    drug01
    drug01
    вчера в 20:25
    Обратного пути нет! Только в Спартак!!!!
    parallels
    parallels
    вчера в 20:24
    помнится, когда-то давно им интересовались рекордсмены из тарасовки. пусть подадут запрос, в ответ им покажут длинный манчестерский средний палец, а мы угарнём)
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 20:23
    он там не нужен
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