Конте: «Тренеры вешали передо мной морковку. Тот же метод использую и я»

Рулевой «Челси» Антонио Конте вспоминает свою игровую карьеру и тренеров, которые воспитали его таким, каким мы его знаем сейчас:

«Будучи игроком мне посчастливилось работать под руководством многих отличных наставников. Помню первых двух в „Лечче“: Эудженио Фашетти и Карло Маццоне. Они сыграли большую роль в моем развитии.

Эти тренеры использовали морковку и подвешивали ее передо мной. Тот же метод я использую сейчас со своими игроками. Иногда нужно использовать кнут, а порой лучше всего подойдет морковь.

Я предпочитаю именно морковь! Но важно оставаться сильным. Когда кто-то ошибается, надо работать и найти лучшее решение, чтобы эта ошибка не повторилась в будущем».

Ранее итальянский специалист рассказал о планах «Челси» на зимнее трансферное окно.