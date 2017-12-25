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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Конте: «Тренеры вешали передо мной морковку. Тот же метод использую и я»

сегодня, 10:24

Рулевой «Челси» Антонио Конте вспоминает свою игровую карьеру и тренеров, которые воспитали его таким, каким мы его знаем сейчас:

«Будучи игроком мне посчастливилось работать под руководством многих отличных наставников. Помню первых двух в „Лечче“: Эудженио Фашетти и Карло Маццоне. Они сыграли большую роль в моем развитии.

Эти тренеры использовали морковку и подвешивали ее передо мной. Тот же метод я использую сейчас со своими игроками. Иногда нужно использовать кнут, а порой лучше всего подойдет морковь.

Я предпочитаю именно морковь! Но важно оставаться сильным. Когда кто-то ошибается, надо работать и найти лучшее решение, чтобы эта ошибка не повторилась в будущем».

Ранее итальянский специалист рассказал о планах «Челси» на зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:29
Забавно, ничего не скажешь) Интересный такой метод, чтобы стремиться к совершенству! Надо бы некоторым футбольным специалистам взять это на заметку.
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Lazio-Kiev
сегодня в 16:28
Lazio-Kiev:
Могу себе представить, что вешают перед КриРо 🙈🙈🙈
А тебе то что с того, Владимир?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:08
То то смотрю он как кролик скачет вдоль бровки!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:54
Морковка полезна!))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:07
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    сегодня в 13:36
    Могу себе представить, что вешают перед КриРо 🙈🙈🙈
    sihafazatron
    sihafazatron ответил MALOVAR
    сегодня в 13:26
    MALOVAR:
    Кокорину уже маловато морковки
    кокоше бутыль шампанского вешали, а щас походу перестали
    311
    311
    сегодня в 12:14
    Кубок ЛЧ повесь перед ними! На кубок АПЛ уже похоже надежд нет!)
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 11:52
    Манчинька вешает в раздевалке кошелёк чтоб дзюпа не мешался во время матчей
    nnb199O
    nnb199O
    сегодня в 11:50
    странный и загадочный метод...
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 11:39
    де Зеув: тренеры вешали передо мной журнал L'Homo и я перешел в Спартак!
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:28
    У каждого тренера свои приемы!
    dark_akex
    dark_akex ответил Nickless
    сегодня в 11:18
    Nickless:
    Перевод дословный не просто так. Образ морковки как стимула, который буквально виден перед глазами, несколько отличается от русского аналога "пряник".
    Что то мой глаз с твоего глаза воду не пьёт. Тяжело понять смысл выражение в дословном переводе.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 11:16
    перед российскими футболиздами подвешивают кое что другое. дзюбе на воротник например подвешивают и все равно не помогает.
    Nickless
    Nickless ответил dark_akex
    сегодня в 11:11
    dark_akex:
    Отличный дословный перевод. Можно ещё перевести на анлийский на пример "лапшу мне на ухо не вешай". А так перевод должен быть таким, использовали метод кнута и пряника.
    Перевод дословный не просто так. Образ морковки как стимула, который буквально виден перед глазами, несколько отличается от русского аналога "пряник".
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:01
    Слово пряник видать в английском языке нет.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 10:54
    Не каждый русскоязычный человек поймёт смысл...порой такое лучше не переводить.
    dark_akex
    dark_akex
    сегодня в 10:45
    Отличный дословный перевод. Можно ещё перевести на анлийский на пример "лапшу мне на ухо не вешай". А так перевод должен быть таким, использовали метод кнута и пряника.
    РЭП НИГГА
    РЭП НИГГА
    сегодня в 10:36
    хаха
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 10:32
    Кокорину уже маловато морковки
    FRZZ
    FRZZ
    сегодня в 10:31
    И что они делали с морковкой?
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 10:30
    Боюсь спросить а что он делает с морковкой ))

    Газмяс))
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 10:29
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