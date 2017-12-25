Метшин: «Казань полностью готова к чемпионату мира»

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что город готов к проведению чемпионата мира 2018 года.

«Отели на 99% готовы, стадион [„Казань-Арена“] готов, инфраструктура вокруг него готова, мы в полной боевой готовности благодаря международным спортивным событиям, которые проходили, и благодаря Кубку Конфедераций».

В Казани пройдут игры группового этапа Франция - Австралия (группа C, 16 июня), Иран - Испания (группа B, 20 июня), Польша - Колумбия (группа H, 24 июня), Южная Корея - Германия (группа F, 27 июня).