Галактионов: «Хотим привезти еврокубки в Грозный»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов планирует со временем вывести команду в зону еврокубков.

«Не хотелось бы бросаться громкими лозунгами. Необходимо поступательное движение. Конечно, мы ставим определённые задачи и хотим привезти в Грозный еврокубки. Естественно, все к этому стремятся – и руководство, и команда, и болельщики. Прекрасный, чистый город, замечательные, отзывчивые люди, великолепный стадион – они заслуживают такого праздника. Со своей стороны мы приложим все силы, знания и умения, чтобы как минимум стабилизировать достигнутое Рашидом Маматкуловичем Рахимовым в прошлом сезоне, а как максимум – приумножить.

Когда спрашивают: „Какие у нас есть проблемы?“, я предпочитаю отвечать: „У нас нет проблем – есть задачи, которые мы можем решать“».

«Ахмат» занимает 7-е место после 20 туров, отставая от зоны еврокубков на 8 очков.