РФС полностью погасил долги

Президент РФС Виталий Мутко, который принял решение приостановить деятельность на время разбирательства в судах, сообщил, что у организации больше нет долгов.

«В 2015 году перед нами стоял вопрос спасения РФС. В 2016-м мы начали антикризисную программу, в 2017 году мы должны были выйти в ноль. Этот год мы заканчиваем с нулем. Кредиторская задолженность на данный момент равна нулю. Долгов у нас нет.

Бюджетных денег у нас нет — все приходится делать самим. Прогноз бюджета на следующий год — мы предполагаем, что он будет бездефицитный, доход будет 3,4 млрд рублей. 18 процентов будет направлено на программы развития футбола. В первую очередь детский футбол, содержание и строительство футбольных полей, обучение тренеров, запуск информационной системы», - сказал Мутко.