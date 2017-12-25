Созин: «Мутко не вернется»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о том, что Виталий Мутко на полгода приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС.

«Мы еще не раз вспомним времена, когда Виталий Мутко был президентом РФС. Давайте любого человека поставим на его место, и пусть он попробует сделать лучше. Мутко сделал все что мог. Он был заложником ситуации. Как человек, он очень позитивный и досконально знает футбол. Остальное, что пишут в комментариях и желтой прессе, — это зависть. Мы вспомним еще об этом времени, и вспомним с хорошей стороны.



Думаю, „временно приостановил“ — это всего лишь формулировка и Виталий Леонтьевич не вернется. Все наши допинговые скандалы, давление ВАДА, политические санкции и прочее коснулось Мутко. Он очень порядочный человек и делал очень правильные вещи, которые в тот момент нужно было делать. Когда будет другой человек и начнет делать по-другому, мы еще вспомним эти слова», - сказал Созин.