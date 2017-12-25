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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Созин: «Мутко не вернется»

вчера, 20:50

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о том, что Виталий Мутко на полгода приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС.

«Мы еще не раз вспомним времена, когда Виталий Мутко был президентом РФС. Давайте любого человека поставим на его место, и пусть он попробует сделать лучше. Мутко сделал все что мог. Он был заложником ситуации. Как человек, он очень позитивный и досконально знает футбол. Остальное, что пишут в комментариях и желтой прессе, — это зависть. Мы вспомним еще об этом времени, и вспомним с хорошей стороны.
 
Думаю, „временно приостановил“ — это всего лишь формулировка и Виталий Леонтьевич не вернется. Все наши допинговые скандалы, давление ВАДА, политические санкции и прочее коснулось Мутко. Он очень порядочный человек и делал очень правильные вещи, которые в тот момент нужно было делать. Когда будет другой человек и начнет делать по-другому, мы еще вспомним эти слова», - сказал Созин.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:21
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Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая ответил Nikola45
сегодня в 01:02
Nikola45:
Спартаку то есть за что Виталику давать не только медаль! )) Высказывания Мутко! Мой лучший друг Леонид Федун....... )))
...помню покойный БН.Ельцин говорил: " мой друг Билл " ...

...мне непонятно всё это , одним другом за всю свою жизнь обзавёлся и тот из далёкого детства...
...товарищей вполне достаточно , но это как клуб по интересам...
Nikola45
Nikola45 ответил Baklan-птица гордая
вчера в 23:49
Baklan-птица гордая:
...медаль мутке за трудовую доблесть !
Спартаку то есть за что Виталику давать не только медаль! ))
Высказывания Мутко! Мой лучший друг Леонид Федун....... )))
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:47
Да теперь Спартаку нужно укрепляться! Потеряли главного игрока!
Ушел из Спартака Виталий Мутко! Это величайшая потеря для Спартака за последнии 17 Лет!
salaga
salaga
вчера в 23:26
Когда будет другой человек и начнет делать по-другому, мы еще вспомним эти слова», - сказал Созин
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Созин предупреждает, что таких "порядочных", как Мутко уже не будет. Слава Тебе, Господи, слава.
ragnik
ragnik
вчера в 22:13
А что собственно хорошего сделал тот Мутко. Может еще и наградить его. На каком месте в рейтинге наша сборная? Собралась кучка бездельников и один другого нахваливает...
Фата лист
Фата лист ответил Ромбик
вчера в 22:04
Ромбик:
Думается самое время наступило для Газаева
Его не пустят к рулю.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:45
Романс Созина "А напоследок я лизну..."
Ромбик
Ромбик
вчера в 21:34
Думается самое время наступило для Газаева
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:28
Ну прям ангел во плоти - самый честный, самый порядочный, самый позитивный, матом не ругается, работает чисто за зарплату, всего себя отдал без остатка нашему футболу - всё это товарищ Мудко!
МКС
МКС
вчера в 21:27
" Я точно знаю, что ничего не знаю" Он улетел, но обещал вернуться
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:19
Ишь как выводит, шельма). Чего у Мутка не отнять, так это витиевато пургу нести. Вроде говорит, а о чём... наверное только о ему понятном.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:19
ну очень порядочный Витёк)))
Saang
Saang
вчера в 21:12
Не, на самом деле при нем футбол в РФ за последние годы действительно начал выбираться из задницы, уже далеко не убого смотрятся игры, начинаем сносно выступать в Европе (хотя конечно ЦСКА и Кубок УЕФА это недосягаемый пока уровень), может быть со сборной что-нибудь выгорит. В конечном итоге, фундамент заложил именно он, а коррупция, продажные судьи, кумовство - это вечные проблемы, которые в нашей стране не исчезнут никогда.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 21:04
Мутко не вернется - великолепно. Вот бы еще Созин вместе с ним слинял
311
311
вчера в 21:01
Мудко, вернись, умоляю, фром май харт!)
Alex-96
Alex-96
вчера в 20:58
Член комитета по этике, это как "член инквизиции" в древние века. Созин, ну тебе же никто не поверит! Такие как ты думают что в стране совсем одни идиоты живут!?
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:58
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 20:57
Прямо слезу выдавил.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
вчера в 20:56
...медаль мутке за трудовую доблесть !
борька
борька
вчера в 20:55
Все плохие, ты с мельдонием хорошие. Попался, будь добр, исчезни.
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