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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Червиченко: «Мутко вряд ли вернется - западные поганцы не оставят его в покое»

вчера, 22:10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Виталий Мутко уже не вернется на пост президента РФС из-за МОК, который пожизненно его отстранил.

«Думаю, вряд ли Мутко вернется. Это же все равно большая нервотрепка, такие вещи не проходят даром для здоровья. Человек должен жалеть себя и о себе думать, не сказать, что он не насытился эмоциями. Созерцать со стороны, как мне кажется, теперь было бы более логично для него.

К тому же эти западные поганцы (речь идет о МОК, который пожизненно дисквалифицировал Мутко - прим. ред.) не оставят его в покое. Поэтому не знаю, настолько ли ему нужно все это, чтобы быть постоянно на языке у этих негодяев».

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 02:49
Простая логика;
Если западные поганцы, то Мутко-безупречный молодец и причин для его отставки нет.
А если западные молодцы и причины отставки есть, то Мутко- поганец.
Вы или туда , или сюда.
Впрочем патриотизм последнее прибежище негодяев.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
вчера в 23:48
Ахахаха, во всем виноваты американцы, ввели санкции на русско-английские словари для Мутки
Saang
Saang
вчера в 23:37
Оральное действие засчитано
vka1970
vka1970
вчера в 23:31
Народная поговорка:Рыбак рыбака видит издалека, всегда применима на все случаи жизни и во все времена.
vka1970
vka1970
вчера в 23:28
Доктор Ватсон:Холмс, это что ?
Шерлок Холмс: Это ЦУМ.
Д.В. - А это что ?
Ш.Х. - И это ЦУМ.
Д.В. - А это что ???
Ш.Х. - И это ЦУМ.
Д.В. - Холмс, мы в центре ЦУМа ...........
Ш.Х. - Всё няштяк Ватсон.Не кипишуй ,
LOpp
LOpp
вчера в 23:18
Жизненное кредо Червиченко: "главное во время и глубже лизнуть"
Женя Вафельников
Женя Вафельников
вчера в 23:11
Всё правильно говорит Андрюша, эти западные поганцы только и ждут, когда в очередной раз можно оклеветать простого русского парня, который стал президентом, будь то РФС или другое!!!
Низкий поклон, тебе Андрей, за правду!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 22:51
Кто бы еще симоняна на пенсию отправил.
Colonist
Colonist
вчера в 22:46
Эти поганцы борятся с нашими жуликами!
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 22:45
Сердце разрывается, когда честного и трудолюбивого спортивного ̶п̶т̶у̶ш̶н̶и̶к̶а̶ деятеля ни за что клеймят и притесняют..
obana777
obana777
вчера в 22:38
Ну кто же заступится за Мутко? Конечно поганка Червиченко.
albucid
albucid
вчера в 22:34
Не вернётся и чёрт с ним! Невелика потеря. Таких Мутко ещё целый РФС!
Т34
Т34
вчера в 22:26
Поганцы: МОК, "крыша" Мутко, его окружение, сам Мутко, Червиченко.
Поганцы, поганцы, кругом одни поганцы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:18
Западные поганцы житья Вите не дают, но, слава б-гу, наши чиновники пока что справляются, тройные премиальные всему руководству выписывают, как после Олимпиады в Рио, например. Держатся пока.
spartach n1
spartach n1
вчера в 22:16
Один поганец другого оправдывает!
Kurtd
Kurtd
вчера в 22:15
Одни негодяи кругом, куда бедному Мутке деться.
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