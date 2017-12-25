Червиченко: «Мутко вряд ли вернется - западные поганцы не оставят его в покое»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Виталий Мутко уже не вернется на пост президента РФС из-за МОК, который пожизненно его отстранил.

«Думаю, вряд ли Мутко вернется. Это же все равно большая нервотрепка, такие вещи не проходят даром для здоровья. Человек должен жалеть себя и о себе думать, не сказать, что он не насытился эмоциями. Созерцать со стороны, как мне кажется, теперь было бы более логично для него.

К тому же эти западные поганцы (речь идет о МОК, который пожизненно дисквалифицировал Мутко - прим. ред.) не оставят его в покое. Поэтому не знаю, настолько ли ему нужно все это, чтобы быть постоянно на языке у этих негодяев».