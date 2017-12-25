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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Бубнов: «Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали»

вчера, 21:04

Футбольный эксперт Александр Бубнов поразмышлял о дальнейших вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюбе виднее. Об этом футболисте неплохого мнения Семин. Думаю, выбор у него будет. Форвард в „Краснодаре“? В принципе, почему бы нет. Он может играть и в паре со Смоловым. А если последний уйдет, то „быкам“ нужен будет нападающий.

ЦСКА является одним из вариантов для Дзюбы. У армейцев нет форварда, так что в данной ситуации неплохой выбор. Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали. Без Халка и Данни ему стало на порядок тяжелее играть. Он не смог набрать свои кондиции, а еще и травма».

По слухам, у Дзюбы есть 2 предложения из России и еще 2 - из Европы.

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Все комментарии
Delight
Delight
сегодня в 05:31
    D.vil
    D.vil ответил Faustello
    вчера в 23:51
    Faustello:
    Этой зимой на рынке большое предложение по дровам!
    Традиционно, зимой хороший спрос на деревья (елки и сосны)!) Еще бы Дзюбу принарядить и по двойной цене продать можно;)
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 23:47
    Паровозы, не берите дзюбу даже кочегаром... он вам все испортит...
    vka1970
    vka1970 ответил Sully
    вчера в 23:47
    Sully:
    так он в этом году станет чемпионом, какая разница годом позже, годом раньше? да и три трофея уже выиграл, плюс сыграл в ЛЧ, стал лучшим бомбардиром группового этапа, сыграл в плей-офф ЛЧ... а в Спартаке чего, одно купленное федуном чемпионство и разные позоры по 0-7? пффф Дзюба просто везунчик что смылся из Спартака :D
    В Этом году он чемпионом уже не станет.
    Да и в следующем это ему не грозит.
    Sully
    Sully ответил LOpp
    вчера в 23:34
    LOpp:
    В Спартаке он стал бы чемпионом, а так сидит на лавке и слюни пускает на чужие трофеи.
    так он в этом году станет чемпионом, какая разница годом позже, годом раньше? да и три трофея уже выиграл, плюс сыграл в ЛЧ, стал лучшим бомбардиром группового этапа, сыграл в плей-офф ЛЧ... а в Спартаке чего, одно купленное федуном чемпионство и разные позоры по 0-7? пффф Дзюба просто везунчик что смылся из Спартака :D
    vka1970
    vka1970
    вчера в 23:17
    Разбаловали Артёмку.
    Теперь ему мячи на подносе надо приносить.И желательно в штрафную.
    А ежели нет, он в европейский клуб уйдёт.К другим бакланам.Если найдёт.
    LOpp
    LOpp ответил Sully
    вчера в 23:15
    В Спартаке он стал бы чемпионом, а так сидит на лавке и слюни пускает на чужие трофеи.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 23:11
    зюбе вернее надо к парвозам может повезет с титулом
    а то на болотах совсем зачах
    ermak6448
    ermak6448
    вчера в 23:06
    Пора менять клуб
    Заполярный
    Заполярный
    вчера в 23:05
    ЗАЧЕМ КОНЯМ ВТОРОЙ АЛАНАРЕ. ДА И ТИТУЛА НЕ ВИДАТЬ. А ЭТО ВСЕ ЗА ТИТУЛАМИ БЕГАЕТ. МОЖЕТ ЗИМОЙ К ПАРОВОЗАМ ДЕРНЕТ ИЛИ ОСТАНЕТСЯ НА БОЛОТАХ.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:51
    Этой зимой на рынке большое предложение по дровам!
    Sully
    Sully ответил LOpp
    вчера в 22:39
    LOpp:
    Как и остальные игроки, Дзюба просто деградировал в Зените.
    Люся, с чего это он деградировал?)) в этом сезоне он просто потерял место в основе, потому что Кокорин лучше него, банальная конкуренция... да и плюс как оказалось не совсем вписывается в тактику Манчини... а так у него статистика голов намного лучше чем в была в Спартаке... 100 игр и 39 голов, а в Спартаке 166 игр и 38 голов, на один гол меньше и на 66 игр больше... ему повезло что он вовремя смылся и успел ещё года два поиграть, так бы загнулся в свинарнике.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:26
    Дзюбе меню не принести ? Гадом буду , но т.к. этой иуде нужны трофеи , то % 99, что он сунется в Локо !!! Вот посмотрите !!! )))
    cska plus
    cska plus
    вчера в 22:09
    Бубень решил пристроить Дзюбу.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 22:03
    инвалидам всегда нужно чтобы их кто то обслуживал. дзюба не исключение.
    elvira020473
    elvira020473 ответил Caniggia
    вчера в 21:55
    Caniggia:
    Да кому это 30 летнее бревнище нужно?
    еще как нужен в китае,знаешь сколько из этого бревнища может выйти первоклассной вагонки? и опять в росию вагонами отправят
    LOpp
    LOpp ответил parallels
    вчера в 21:39
    Это тебе Молло сказал?
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:39
    Как и остальные игроки, Дзюба просто деградировал в Зените.
    Saang
    Saang ответил Красно Синий воин
    вчера в 21:38
    Красно Синий воин:
    Бубнов: «Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали» Тогда Дзюбе надо в Китай!
    Скорее - в Таиланд...
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:35
    Да кому это 30 летнее бревнище нужно?
    Saang
    Saang ответил parallels
    вчера в 21:33
    parallels:
    вот-вот, я же говорю, у тарасовских все мысли только о гействе.
    А я думал - что-то умное скажешь...
    3 к 1
    3 к 1 ответил cska.78
    вчера в 21:32
    cska.78:
    Раньше тебя не станет, чем ЦСКА!
    Я искусственный разум - вечен. Чего не скажешь о ЦСКА, в плане вечности, а про разум там и вовсе заикаться смысла нет.
    parallels
    parallels ответил Saang
    вчера в 21:31
    Saang:
    Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали... В каком интересно смысле? Или по ЭТОЙ части он тоже бревно?
    вот-вот, я же говорю, у тарасовских все мысли только о гействе.
    cska.78
    cska.78 ответил 3 к 1
    вчера в 21:30
    3 к 1:
    Тут вопрос нужно по-другому ставить. Скоро ЦСКА самого уже не будет, как бы и речи про переход смысла нет вести.
    Раньше тебя не станет, чем ЦСКА!
    3 к 1
    3 к 1 ответил cska.78
    вчера в 21:30
    cska.78:
    Бубен, какой ЦСКА? Никогда ЦСКА не будет платить бревну 3,6 млн евро!
    Тут вопрос нужно по-другому ставить. Скоро ЦСКА самого уже не будет, как бы и речи про переход смысла нет вести.
    МКС
    МКС
    вчера в 21:30
    Артемке в помощь нужна бригада столяров с Папой Карло во главе.
    Egorium
    Egorium
    вчера в 21:27
    Бубнову нужно, чтобы над ним все время смеялись.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 21:24
    Бубнов: «Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали»

    Тогда Дзюбе надо в Китай!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:22
    Вот почему из всего интервью надо было выбрать самую двусмысленную фразу?
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:19
    Вот почему после ухода Молло перестал забивать Дзюба...
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