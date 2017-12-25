Бубнов: «Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поразмышлял о дальнейших вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюбе виднее. Об этом футболисте неплохого мнения Семин. Думаю, выбор у него будет. Форвард в „Краснодаре“? В принципе, почему бы нет. Он может играть и в паре со Смоловым. А если последний уйдет, то „быкам“ нужен будет нападающий.

ЦСКА является одним из вариантов для Дзюбы. У армейцев нет форварда, так что в данной ситуации неплохой выбор. Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали. Без Халка и Данни ему стало на порядок тяжелее играть. Он не смог набрать свои кондиции, а еще и травма».

По слухам, у Дзюбы есть 2 предложения из России и еще 2 - из Европы.