Прядкин: «Мутко может вернуться и через месяц»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
  • Главные новости
  • Все новости
20:14
В ближайшие два года лимит на легионеров в РФПЛ останется неизменным39
20:00
Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС89
19:50
«Матч ТВ» 7 января проведет первую трансляцию игры чемпионата Испании48
19:06
Орлов: «Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов перейдет в „Зенит“»158
17:47
Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»22
06:41
Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»0
06:19
Клопп: «Об обороне я думаю в первую очередь, поскольку это основа основ»1
05:58
Конте: «Мы с руководством „Челси“ делим ответственность за трансферы»1
05:38
Forbes назвал Федуна счастливчиком года, а Галицкого – филантропом года2
05:03
«Интер» нацелился на полузащитника «Удинезе» и сборной Чехии1
04:46
Карпин: «Перед играми „Ростова“ надо ставить гимн клуба, а не песню „Валера“»7
04:28
«Арсенал» сделал запрос по вингеру «Байера»0
03:55
«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести Малкома за € 45 млн2
03:14
Матч 1/4 финала Кубка России «Амкар» - «Авангард» перенесён4
02:54
Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»9
02:35
Владелец АЕКа предложил игрокам € 1 млн за проход киевского «Динамо»4
02:12
Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»14
01:53
Галактионов: «Когда играли с ЦСКА, увидел в глазах Чалова растерянность»4
01:37
«Интер» вступил в переговоры с Мхитаряном4
01:16
Фред стал игроком «Крузейро»2
00:57
Карпин рассказал о новичках для «Ростова»6
00:56
«Бурсаспор» сделал предложение по Твумаси, которым интересуется «Спартак»3
00:46
Кейн мечтает добраться до рекорда Ширера0
00:38
Сорокин: «Организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах»7
00:21
ФИФА: «Благодарим Мутко за этот ответственный шаг»3

Прядкин: «Мутко может вернуться и через месяц»

вчера, 21:35

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность на посту президента РФС.

«Вполне адекватно отреагировал на решение Мутко. Виталий Леонтьевич выступил перед исполкомом, сказав, что на период разбирательств и апелляции в CAS (на решение МОК о его пожизненной дисквалификации и решении по ОКР и олимпийцам сборной России после Игр-2014 в Сочи), он приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС. Члены исполкома утвердили это решение. Его полномочия будут исполнять генеральный директор союза Александр Алаев.

Мутко может вернуться к активной деятельности через месяц и через два. Мы не знаем подробностей. Он оповестил нас о подаче апелляции в CAS на его дисквалификацию МОК. Решение может быть принято быстро, но не более 6 месяцев».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»
Сегодня, 06:41 0
Карпин: «Перед играми „Ростова“ надо ставить гимн клуба, а не песню „Валера“»
Сегодня, 04:46 7
Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»
Сегодня, 02:54 9
Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»
Сегодня, 02:12 14
Галактионов: «Когда играли с ЦСКА, увидел в глазах Чалова растерянность»
Сегодня, 01:53 4
Карпин рассказал о новичках для «Ростова»
Сегодня, 00:57 6
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:25
это только мечты Прядкина
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 22:17
Пушкин - наше всё. Церетели - наше везде. Мутко - наше всегда
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 22:06
Или некогда? Вот уж россияне обрадуются)
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:01
А может не вернуться совсем!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:48
Час от часу не легче!Опять о Мутко, может хватит?
Когда будут проводы( печальные или радостные) тогда и напишите. Мутко всех уже достал!!!
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 21:46
Виталь чуть отдохнёт, чтобы весь ушат помоев после ЧМ вылился на другого птушника, также не имеющего отношения к футболу, но не так сильно замаравшего руки.
parallels
parallels
вчера в 21:46
если феpдун пролоббирует, подмажет, где надо, с чемоданчиком побегает -то мyдко вернётся довольно быстро.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:41
Совсем обнаглели в этом МОКе...Уже замахнулись на наше святое святых...Прочь свои грязные лапы от нашего чистого Витальки...
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 21:38
Забудьте про Мутко!
3 к 1
3 к 1
вчера в 21:37
Если честно, Мутко ни видеть не хочется, ни слышать. Зачем ему столько новостей посвящать? Написали бы раз и хватит с него. Лучше бы некролог, конечно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100