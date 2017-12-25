Прядкин: «Мутко может вернуться и через месяц»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность на посту президента РФС.

«Вполне адекватно отреагировал на решение Мутко. Виталий Леонтьевич выступил перед исполкомом, сказав, что на период разбирательств и апелляции в CAS (на решение МОК о его пожизненной дисквалификации и решении по ОКР и олимпийцам сборной России после Игр-2014 в Сочи), он приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС. Члены исполкома утвердили это решение. Его полномочия будут исполнять генеральный директор союза Александр Алаев.

Мутко может вернуться к активной деятельности через месяц и через два. Мы не знаем подробностей. Он оповестил нас о подаче апелляции в CAS на его дисквалификацию МОК. Решение может быть принято быстро, но не более 6 месяцев».