Газзаев раскритиковал решение Мутко

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
  • Главные новости
  • Все новости
20:14
В ближайшие два года лимит на легионеров в РФПЛ останется неизменным39
20:00
Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС89
19:50
«Матч ТВ» 7 января проведет первую трансляцию игры чемпионата Испании48
19:06
Орлов: «Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов перейдет в „Зенит“»158
17:47
Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»22
06:41
Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»0
06:19
Клопп: «Об обороне я думаю в первую очередь, поскольку это основа основ»1
05:58
Конте: «Мы с руководством „Челси“ делим ответственность за трансферы»1
05:38
Forbes назвал Федуна счастливчиком года, а Галицкого – филантропом года2
05:03
«Интер» нацелился на полузащитника «Удинезе» и сборной Чехии1
04:46
Карпин: «Перед играми „Ростова“ надо ставить гимн клуба, а не песню „Валера“»7
04:28
«Арсенал» сделал запрос по вингеру «Байера»0
03:55
«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести Малкома за € 45 млн2
03:14
Матч 1/4 финала Кубка России «Амкар» - «Авангард» перенесён4
02:54
Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»9
02:35
Владелец АЕКа предложил игрокам € 1 млн за проход киевского «Динамо»4
02:12
Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»14
01:53
Галактионов: «Когда играли с ЦСКА, увидел в глазах Чалова растерянность»4
01:37
«Интер» вступил в переговоры с Мхитаряном4
01:16
Фред стал игроком «Крузейро»2
00:57
Карпин рассказал о новичках для «Ростова»6
00:56
«Бурсаспор» сделал предложение по Твумаси, которым интересуется «Спартак»3
00:46
Кейн мечтает добраться до рекорда Ширера0
00:38
Сорокин: «Организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах»7
00:21
ФИФА: «Благодарим Мутко за этот ответственный шаг»3

Газзаев раскритиковал решение Мутко

вчера, 22:19

Зампред комитета Госдумы по физической культуре Валерий Газзаев прокомментировал решение Виталия Мутко на полгода приостановить выполнение обязанностей на посту президента РФС.

«У президента РФС должна быть четкая принципиальная позиция! Либо человек полностью берет на себя ответственность за все произошедшее, либо отстаивает свою точку зрения. Что это за формулировка „приостановил выполнение обязанностей в РФС на полгода“!? Как понимать эту ситуацию? Как можно временно приостановить деятельность? Временно можно быть только беременным. Я впервые сталкиваюсь с подобной формулировкой! 

Президент РФС цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину. Нужно с честью и достоинством принять принципиальное решение, а не отходить в сторону от проблем. Почему он сейчас вдруг решил стать патриотом и пошел судиться с МОК? Отчего не сделал этого раньше? 

Наступает финальная стадия подготовки России к домашнему чемпионату мира. Возникает вопрос — что будет происходить с нашим футболом ближайшие полгода. Ведь в случае чего, виноватым за любые проблемы признают Александра Алаева, исполняющего обязанности президента РФС в этот период. Создается впечатление, что на это делается расчет», - сказал Газзаев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»
Сегодня, 06:41 0
Карпин: «Перед играми „Ростова“ надо ставить гимн клуба, а не песню „Валера“»
Сегодня, 04:46 7
Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»
Сегодня, 02:54 9
Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»
Сегодня, 02:12 14
Галактионов: «Когда играли с ЦСКА, увидел в глазах Чалова растерянность»
Сегодня, 01:53 4
Карпин рассказал о новичках для «Ростова»
Сегодня, 00:57 6
Обсудить
Все комментарии
papic337
papic337
сегодня в 02:32
Все на Мутко, а я впереди всех. Очень принципиальная и удобная позиция.
papic337
papic337 ответил mat73
сегодня в 02:30
mat73:
Газзай, не мельтеши! Всё равно тебя не возьмут!
Уверен?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:08
Ай - да , Мутко!!! Даже наши футболисты не способны на такую многоходовую комбинацию!!! А этот "ВИРТУОЗ" смог!!!
Saang
Saang
вчера в 23:48
Беременный Мутко... В Газзаеве умирает великий режиссер фильмов ужасов.
spartach n1
spartach n1
вчера в 23:24
Так то верно,только сам не лучше !
Apsny
Apsny
вчера в 23:22
Газзаев много болтает.
LOpp
LOpp
вчера в 23:20
Человек собаке друг,
Это знают все вокруг.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:18
Я согласен с ГАЗАЕВЫМ НА СЧЕТ МУТКО
salaga
salaga
вчера в 23:16
Отчего не сделал этого раньше?
--------------------------------------------------------------
Оттого, что прохвост ещё тот.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:51
Газзаев уже тут, добычу чует.
Colonist
Colonist
вчера в 22:49
После того, как Газзаев не сбрил усы, лучше бы помалкивал!:)
drug01
drug01
вчера в 22:48
Газзаев метко,жестко и правдиво!!!!
Женя Вафельников
Женя Вафельников
вчера в 22:47
Газаев, не трожь Виталика, сбрей лучше усы, мой принципиальный!!!
Sem25
Sem25
вчера в 22:34
Другого, тот, кто хочет стать президентом РФС, сказать не мог. Это нормально.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 22:33
Газзаев - ум, честь и совесть нашей эпохи.
Он уже себя представляет в этом кресле, однозначно.
berda2003
berda2003
вчера в 22:28
Завидует - это нормально, он всегда кому-то завидовал....
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:24
сам не гам и другим не дам
Kurtd
Kurtd
вчера в 22:24
Мутко спасает свой зад, прикрывшись патриотизмом. Это по-питерски и по-путински. Чему тут удивляться, не пойму.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 22:23
Всё правильно сказал.
Брулин
Брулин
вчера в 22:21
В принципе все правильно говорит, но все равно слышится только гав-гав))
mat73
mat73
вчера в 22:21
Газзай, не мельтеши! Всё равно тебя не возьмут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100