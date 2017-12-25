Феллаини может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник Маруан Феллаини не отказывается от своего желания покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на стремление манкунианцев его удержать.

Контракт бельгийца с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года, и футболист не собирается его продлевать. По информации прессы, одно предложение МЮ он уже отклонил. Впрочем, Феллаини непринципиально, уйдет он зимой или по истечении срока соглашения.

По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован один из китайских клубов.