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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Феллаини может продолжить карьеру в Китае

сегодня, 09:24

Полузащитник Маруан Феллаини не отказывается от своего желания покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на стремление манкунианцев его удержать.

Контракт бельгийца с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года, и футболист не собирается его продлевать. По информации прессы, одно предложение МЮ он уже отклонил. Впрочем, Феллаини непринципиально, уйдет он зимой или по истечении срока соглашения.

По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован один из китайских клубов.

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 12:12
Никчемный игрок
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:00
Ж елаю Маруан успехов в другой команде
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:40
Давно пора!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:33
Пора на заработки!
forever4parma
forever4parma
сегодня в 10:20
Бельгийский микрофон с пышной стрижкой афро,
Бегает на кромке, под теплым адидаса шарфом,
Незаменим в составе, навес шальной замкнуть
Ведь нынешний манчестер забыл бывалый путь
Забыл про чемпионство, не прет и в еврокубках,
Во всем винят кощунства тренерских поступков
Потрачены миллионы, закупка звёзд, подача
Но встретят бристоль, хаддерсфилд- а вот и неудача,
Автобус португальца, увы, но тихо едет
Не знаю чем он думает, на что команда метит
Одно скажу ребята- моуриньо это вата
Из тренера убийцы он превращается в дегенерата,
Фортуна с жеребьевкой, и в лиге строго в тройке
И слышится победы зов, но запах то не стойкий,
Не верите в успех в душе, но на лице улыбка
Болельщики проснитесь, Моуриньо гроб, ошибка!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:51
Манчестеру надо постараться продать его в Китай зимой или уйдет бесплатно.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:29
Один бельгийский одуван там уже болтается, теперь второй будет
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:28
К Халку в помощь пойдёт,тот видно уже не справляется с китайцами )
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