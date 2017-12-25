Феллаини может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник Маруан Феллаини не отказывается от своего желания покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на стремление манкунианцев его удержать.
Контракт бельгийца с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года, и футболист не собирается его продлевать. По информации прессы, одно предложение МЮ он уже отклонил. Впрочем, Феллаини непринципиально, уйдет он зимой или по истечении срока соглашения.
По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован один из китайских клубов.
Бегает на кромке, под теплым адидаса шарфом,
Незаменим в составе, навес шальной замкнуть
Ведь нынешний манчестер забыл бывалый путь
Забыл про чемпионство, не прет и в еврокубках,
Во всем винят кощунства тренерских поступков
Потрачены миллионы, закупка звёзд, подача
Но встретят бристоль, хаддерсфилд- а вот и неудача,
Автобус португальца, увы, но тихо едет
Не знаю чем он думает, на что команда метит
Одно скажу ребята- моуриньо это вата
Из тренера убийцы он превращается в дегенерата,
Фортуна с жеребьевкой, и в лиге строго в тройке
И слышится победы зов, но запах то не стойкий,
Не верите в успех в душе, но на лице улыбка
Болельщики проснитесь, Моуриньо гроб, ошибка!
Бегает на кромке, под теплым адидаса шарфом,
Незаменим в составе, навес шальной замкнуть
Ведь нынешний манчестер забыл бывалый путь
Забыл про чемпионство, не прет и в еврокубках,
Во всем винят кощунства тренерских поступков
Потрачены миллионы, закупка звёзд, подача
Но встретят бристоль, хаддерсфилд- а вот и неудача,
Автобус португальца, увы, но тихо едет
Не знаю чем он думает, на что команда метит
Одно скажу ребята- моуриньо это вата
Из тренера убийцы он превращается в дегенерата,
Фортуна с жеребьевкой, и в лиге строго в тройке
И слышится победы зов, но запах то не стойкий,
Не верите в успех в душе, но на лице улыбка
Болельщики проснитесь, Моуриньо гроб, ошибка!