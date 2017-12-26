Карпин рассказал о новичках для «Ростова»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о планах по усилению команды.

«Думаю, новые футболисты появятся. Другое дело, говорить о позициях, которые мы хотим усилить, неправильно. Карты раскрывать нельзя, а иначе потенциальные новички могут вырасти в цене. Будем ли брать спартаковцев и испанцев? По-моему, бывших спартаковцев в „Ростове“ и так слишком много. Перебор уже. Не стоит говорить и о том, что у нас будут массово появляться испанцы или представители какой-то другой страны», - сказал Карпин.