Сорокин: «Организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал об экономической составляющей грядущего чемпионата мира.

«Доходы от ЧМ в значительной степени принадлежат ФИФА. В первую очередь, продажа ТВ-прав и билетная выручка. Из этих денег финансируются расходы на деятельность оргкомитета. Доходы нашей страны — косвенные. В Россию приедут туристы, которые будут здесь жить и тратить свои деньги. Плюс это огромные инвестиции в экономику: создание рабочих мест, строительство инфраструктуры. Это кумулятивный эффект, о котором мы много говорили. Думаю, что организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах».

Напомним, что расходы на подготовку к ЧМ составили порядка 678 млрд рублей.