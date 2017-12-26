Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выездов в Ростов-на-Дону в качестве наставника «Спартака»:

«Более памятны выезды в Ростов в качестве тренера, потому что это было не так давно. Понятно, что обыграть „Спартак“ здесь принципиально, и помню полный стадион, яростно болеющий за свою команду, как, в принципе, и должно быть.

Впечатления от Ростова с точки зрения тренерства „Спартака“ не очень приятные: здесь даже со счётом 0:4 проигрывали. Но дай бог, чтобы эти воспоминания повторились, только уже с поправкой на то, что я буду тренером побеждающего „Ростова“».

Карпин также рассказал о планах по усилению «Ростова».