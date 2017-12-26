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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»

сегодня, 02:12
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выездов в Ростов-на-Дону в качестве наставника «Спартака»:

«Более памятны выезды в Ростов в качестве тренера, потому что это было не так давно. Понятно, что обыграть „Спартак“ здесь принципиально, и помню полный стадион, яростно болеющий за свою команду, как, в принципе, и должно быть.

Впечатления от Ростова с точки зрения тренерства „Спартака“ не очень приятные: здесь даже со счётом 0:4 проигрывали. Но дай бог, чтобы эти воспоминания повторились, только уже с поправкой на то, что я буду тренером побеждающего „Ростова“».

Карпин также рассказал о планах по усилению «Ростова».

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Все комментарии
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 06:19
Вперёд Ростов !!!
grafff
grafff
сегодня в 06:11
Теперь Ростов будет попадать
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:18
Ничего Карпин "Ростову" не даст, но время будет потеряно.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 04:18
Удачи,но не в матчах со Спартаком...
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 03:07
Валера, мы с тобой!
311
311
сегодня в 03:03
Когда это случится, даже Карпину будет стыдно за Спартак!)
mangoх12
mangoх12 ответил fcspartak
сегодня в 03:02
fcspartak:
амнезия?( пароль запомнить не можете? это серьезная проблема( тут на сайте доктор есть, Степан зовут, говорят неплохой специалист...
ну так и обращайся ))
parallels
parallels
сегодня в 02:57
в спартак очень много влезает! доказано в питере и ливерпуле) 4:0 - не предел)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 02:41
Удачи Ростову!
fcspartak
fcspartak ответил mangoх12
сегодня в 02:34
mangoх12:
тот самый манго)
амнезия?( пароль запомнить не можете? это серьезная проблема( тут на сайте доктор есть, Степан зовут, говорят неплохой специалист...
mangoх12
mangoх12 ответил fcspartak
сегодня в 02:29
fcspartak:
простите, вы манге будете тещей, снохой или мужем? очень трудно в вашей семье разобраться(
тот самый манго)
fcspartak
fcspartak ответил mangoх12
сегодня в 02:25
mangoх12:
Давай Валера , Верим!
простите, вы манге будете тещей, снохой или мужем? очень трудно в вашей семье разобраться(
Saang
Saang
сегодня в 02:19
Ахах, ну-ну. Ты не Юрген (хотя клоп, да), а Ростов даже близко не Ливерпуль. Хотя какой к фигам Ливерпуль, это недоразумение даже до ЦСКА не дотягивает...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:17
Давай Валера , Верим!
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