Галактионов: «Когда играли с ЦСКА, увидел в глазах Чалова растерянность»

Экс-наставник юношеской сборной России Михаил Галактионов, ныне возглавляющий «Ахмат», высказался по поводу спада в игре своего бывшего подопечного, форварда ЦСКА Фёдора Чалова:

«Я встретил Фёдора, когда играли с ЦСКА, и увидел в его глазах некую растерянность. Не мне говорить за тренерский штаб ЦСКА, но я очень хочу, чтобы у Чалова получилось. Зная его достаточно близко, могу засвидетельствовать: Федя относится к категории людей, кто нуждается в ободрении, словах поддержки. Когда ему доверяют, когда с ним разговаривают, он раскрывается.

Но дело не только в психологии. Легче играть с соперником, которого уже изучил, чем с совершенно неизвестным парнем. Фёдора узнали, к нему стали внимательнее относиться, плотнее опекать. Тем не менее, он располагает всеми необходимыми качествами для дальнейшего развития».

Галактионов также заявил, что со временем планирует вывести «Ахмат» в еврокубки.