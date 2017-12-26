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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Дзюба может начать вторую часть сезона в ФНЛ

сегодня, 12:41

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во второй части сезона может отправиться в дубль, который выступает в ФНЛ. Это может произойти в том случае, если футболист нигде не трудоустроится во время зимнего перерыва. Главный тренер команды Роберто Манчини не рассчитывает на Дзюбу.

У форварда есть вариант с арендой в «Краснодар», но для этого нужно, чтобы «быки» продали Федора Смолова. Кроме того, услуги Дзюбы предложены «Фенербахче», проявлявшему интерес к россиянину летом, но тогда турки приобрели испанца Роберто Сольдадо и сейчас в укреплении линии атаки не нуждаются.

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Казанский
Казанский
сегодня в 18:50
Как вернутся на добрый старый соккер?
ЧиП
ЧиП
сегодня в 18:49
Требую его отдать в Локомотив!) Так нам путейцев не догнать))).
ragnik
ragnik
сегодня в 18:37
Да вряд ли он будет играть в ФНЛ, очередная утка
Великолепный
Великолепный ответил cska plus
сегодня в 18:30
cska plus:
Дзюба позорит спартак.
Воспитанник мясных, что ты хотел!))
SHMEL
SHMEL ответил игорь алексеев
сегодня в 18:28
игорь алексеев:
Ктож тебя так обидел, лошадь?
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 18:23
    Будет чемпион ФНЛ! Хотя нет. и там чемпионом не будет...))))))
    МКС
    МКС
    сегодня в 18:19
    Вперед к трофеям Артемка
    СПАРТАК1984
    СПАРТАК1984
    сегодня в 18:10
    ни как за титулами собрался ))) ну да,там у него больше шансов выиграть хоть что то...)))
    derrik2000
    derrik2000 ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 18:04
    Владимир_Спартак:
    АРТЁМ ПРАВИЛЬНО ТЕБЕ ТУТ СОВЕТОВАЛИ В РОСТОВ!!! ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ ТАМ ИГРАЛ И НЕ ПЛОХО. ДА И ДЖАНО ТУДА ПОДОГНАТЬ НУЖНО. КАК АРТЁМ???
    У Бдзюбы с Карпиным, похоже, несовместимость. )))
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 18:02
    Если уж в ФНЛ сошлют, потому что нигде сам не устроится, то, значит, точно где-то Манчини тренеришкой назвал.
    А тому быстренько доложили и перевели. )))
    Папа-Дзюба будет оч-ч-чень раздосадован: ни для того, чтобы "краснознамённо пылить в ФНЛ" он сынка науськивал обливать грязью болел Спартака и саму команду.
    Ох, не для того...)))))))))))))))))))))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 17:58
    АРТЁМ ПРАВИЛЬНО ТЕБЕ ТУТ СОВЕТОВАЛИ В РОСТОВ!!! ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ ТАМ ИГРАЛ И НЕ ПЛОХО. ДА И ДЖАНО ТУДА ПОДОГНАТЬ НУЖНО. КАК АРТЁМ???
    сканер
    сканер
    сегодня в 17:54
    Вряд-ли ему светит ФНЛ.Тосно мог бы его арендовать
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил SHMEL
    сегодня в 17:23
    Ктож тебя так обидел, лошадь?
    moder0001234
    moder0001234 ответил cska59
    сегодня в 17:23
    cska59:
    Пока так работает,набираю -новости футбола России-соккер- открывается старый сайт.
    Спасибо за подсказку, сейчас проверю, а то я уже собрался на бомбардир
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил cska plus
    сегодня в 17:05
    Тем не менее даже Дзюба со своим абсолютным отсутствием каких либо моральных принципов , яркий последователь быстровщины - отказался переходить в цска! Этож надо так жестоко опустить кобылятню!)
    Батя в здании
    Батя в здании ответил cska.78
    сегодня в 16:58
    cska.78:
    Габи точно не уберу :)
    И кому она будет нужна тут,если никто на нее не посмотрит?) Революция требует жертв, тем более, это временно)
    eugen-han
    eugen-han
    сегодня в 16:57
    вот и я подумал,что соккер понижает планку для своих подписчиков,меняя привычный старый интерфейс в более привычной версии на какое-то неудобное и более того - раздражительное времяпровождение на данном сайте,что непонятно и не интересно становится даже сюда заходить.....может задача такая привязать определенную публику из новообращенных,а старые сами разбегутся кто-куда.....
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил nikot
    сегодня в 16:56
    nikot:
    Старый сайт удобней,выбора не оставили!!!
    Старый сайт удобней,

    --------------------------------------------------------

    ...здесь я с тобой полностью согласен , но раньше новый ещё и тупил , а сегодня всё летает...
    nikot
    nikot ответил MALOVAR
    сегодня в 16:55
    MALOVAR:
    Ниже Зенита может быть только дубль Зенита ,падать больше некуда
    Что дубль зенита,что основа-это дно!
    nikot
    nikot ответил Спартач-болельщик
    сегодня в 16:51
    Спартач-болельщик:
    ...всегда сидел на старой версии сайта , а сейчас принудили и...а новый-то шустрее стал работать...эва как...
    Старый сайт удобней,выбора не оставили!!!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 16:50
    Дзюба позорит спартак.
    Батя в здании
    Батя в здании
    сегодня в 16:49
    Сказать я, пытался,
    Уродства нет на земле,
    Но тут же открылся,
    Кошмарный монстр в окне!
    Соккер идет!
    Мне больно видеть новый сайт,
    Мне лучше в полной темноте,
    Пока творится этот мрак,
    Не буду троллить я нигде.
    Проклятый новый сайт!

    Литейный, манго, выпускайте кракена!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 16:48
    ...всегда сидел на старой версии сайта , а сейчас принудили и...а новый-то шустрее стал работать...эва как...
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 16:46
    Артем хватит позориться иди падай в ноги Карпину и просись в Ростов!
    Spartachok86
    Spartachok86
    сегодня в 16:44
    Дзюба-нольтрофеич
    Батя в здании
    Батя в здании ответил Argentino78
    сегодня в 16:43
    Argentino78:
    Тут все просто:если жена подстриглась,сменила имидж,цвет волос и прическу,то скорее всего все то,ради чего ты женился на ней,все же осталось...
    Ну нет, тут она скорее наделала пластических операций, надула губы ботоксом и запихнула силикон, во все места))
    Argentino78
    Argentino78 ответил ballak144
    сегодня в 16:40
    ballak144:
    тут модерам проблематично что то доказать, делают так как они хотят, всегда и во всем
    Тут все просто:если жена подстриглась,сменила имидж,цвет волос и прическу,то скорее всего все то,ради чего ты женился на ней,все же осталось...
    cska59
    cska59 ответил АГЕНТ ВАЛУЕВА
    сегодня в 16:37
    АГЕНТ ВАЛУЕВА:
    Может наоборот?
    Пока так работает,набираю -новости футбола России-соккер- открывается старый сайт.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил cska.78
    сегодня в 16:36
    cska.78:
    А ты выключи компьютер и зайди снова на соккер :)
    ...да , при перезагрузке браузера , старенький и такой родной ...растаял...
    cska.78
    cska.78 ответил Спартач-болельщик
    сегодня в 16:31
    Спартач-болельщик:
    ...я на старом , а вам кто мешает ?
    А ты выключи компьютер и зайди снова на соккер :)
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