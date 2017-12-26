Дзюба может начать вторую часть сезона в ФНЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во второй части сезона может отправиться в дубль, который выступает в ФНЛ. Это может произойти в том случае, если футболист нигде не трудоустроится во время зимнего перерыва. Главный тренер команды Роберто Манчини не рассчитывает на Дзюбу.

У форварда есть вариант с арендой в «Краснодар», но для этого нужно, чтобы «быки» продали Федора Смолова. Кроме того, услуги Дзюбы предложены «Фенербахче», проявлявшему интерес к россиянину летом, но тогда турки приобрели испанца Роберто Сольдадо и сейчас в укреплении линии атаки не нуждаются.