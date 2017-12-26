У «Ахмата» есть предложения по Швецу, но переговоры клуб не ведет

«Ахмат» не ведет переговоры о продаже полузащитника Антона Швеца, хотя у клуба были предложения по игроку от других команд, Об этом рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«У нас были предложения по Швецу и другим игрокам, но переговоры мы не ведем. Мы поговорили с некоторыми клубами [по поводу трансфера Швеца], высказали им свою позицию, они выслушали нас, но сейчас переговоров нет».

Швец подписал контракт с грозненским клубом летом 2017 года. В 15 матчах чемпионата России футболист забил три мяча.