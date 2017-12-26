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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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«Барселона» зимой может пригласить игрока ЦСКА

сегодня, 14:40

«Барселона» зимой намерена подписать креативного игрока в центр поля, чтобы немного уменьшить зависимость команды от Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

В шорт-листе каталонцев находятся следующие футболисты: Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Месут Озил («Арсенал»), Макс Майер и Леон Горецка (оба - «Шальке»), Набиль Фекир («Лион»), а также Александр Головин (ЦСКА). Кто-то из этих игроков может перебраться в Каталонию зимой. В качестве летних кандидатов рассматриваются Антуан Гризманн («Атлетико») и Артур («Гремио»).

Кроме того, в январе клуб покидает защитник Хавьер Маскерано. Вместо него планируется пригласить колумбийца Йерри Мину из «Палмейраса» или возрастного высококлассного футболиста, не заигранного в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 18:44
ЛУЧШЕ ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ! ГОЛОВА КРУЖИТСЯ ОТ ТАКОЙ НЕРАЗБЕРИХИ! КОГДА ВЫ НАС ПОСЛУШАЕТЕ! СТАРЫЙ ДИЗАЙН ОЧЕНЬ УДОБЕН ПРЯМ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ ВСЕ НА ЛАДОНИ, А ЭТОТ КАКОЙ САЙТ 1XBETA ВЕЗДЕ НЕ НУЖНЫЕ НЕ ПОНЯТНЫЕ РЕШЕНИЕ НА САЙТЕ! НОВЫЙ ДИЗАЙН ЭТО ПОЗОР СОККЕРА!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Cules2013
сегодня в 18:42
Cules2013:
Головин, как обычно это у нас бывает, приписан для красоты. Остальные едва ли перейдут зимой. Может я и ошибаюсь, но такие трансферы проводятся летом. Лично я за кандидатуры Озила и Фекира, а там видно будет, что да как. Ну Маскерано удачи, я всё же думал, что он зимой не уйдёт. Зачем Барсе нужен этот Мина - непонятно, но у парня будет шанс доказать все скептикам обратное.
А мне кажется Месут Озил...закончился...(((
Лучше молодого купить.
Cules2013
Cules2013 ответил Vladimir808
сегодня в 18:37
Vladimir808:
Это может случиться только в том случае, если Хорз признается в любви к Спартаку.) А так как это может вообще не произойти или произойдет за огромную сумму бонусов в адрес Артемки, то ...тооооо. Саша Головин в Барсе не нужен даже с доплатой.)))
ну да, Головин ничем не сильнее нашего Дениса Суареза, он 2 или 3 млн нам стоил, между прочим)))
Cules2013
Cules2013
сегодня в 18:36
Головин, как обычно это у нас бывает, приписан для красоты. Остальные едва ли перейдут зимой. Может я и ошибаюсь, но такие трансферы проводятся летом. Лично я за кандидатуры Озила и Фекира, а там видно будет, что да как.
Ну Маскерано удачи, я всё же думал, что он зимой не уйдёт. Зачем Барсе нужен этот Мина - непонятно, но у парня будет шанс доказать все скептикам обратное.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:29
Это может случиться только в том случае, если Хорз
признается в любви к Спартаку.)
А так как это может вообще не произойти или произойдет
за огромную сумму бонусов в адрес Артемки, то ...тооооо.
Саша Головин в Барсе не нужен даже с доплатой.)))
cska.78
cska.78 ответил 13 RUS
сегодня в 18:29
13 RUS:
))пока частично работает,но полюбому скоро перестанет
Реально кайф просто снова оказаться на старом соккере, целый день плевался сегодня :)
cska.78
cska.78 ответил 13 RUS
сегодня в 18:26
13 RUS:
))пока частично работает,но полюбому скоро перестанет
Согласен :)
13 RUS
13 RUS ответил cska.78
сегодня в 18:23
cska.78:
Да, я уже на старом :)
))пока частично работает,но полюбому скоро перестанет
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил cska.78
сегодня в 18:21
cska.78:
Хотел Зафод Библброкс спасибо сказать, получилось на старый сайт перейти, а я у него в игноре))
не за что
вытащил из игнора)
Томик
Томик
сегодня в 18:21
Не знаю. как там остальные кандидаты, но Озил и Гризманн сразу идут лесом.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 18:20
Васина или Оланаре?
cska.78
cska.78 ответил 13 RUS
сегодня в 18:20
13 RUS:
С другого все равно на старый,https://www.soccer0010.com/?new_design=0 вот еще ссылка,вон ранее написал поц
Да, я уже на старом :)
cska.78
cska.78
сегодня в 18:20
Хотел Зафод Библброкс спасибо сказать, получилось на старый сайт перейти, а я у него в игноре))
mc_borrow
mc_borrow ответил Зафод Библброкс
сегодня в 18:19
Зафод Библброкс:
Лайфхак - перейти на старую версию пока можно если в адресной строке к адресу добавить: ?new_design=0 нажать энтер)))
Вот это работает.
Оставьте хоть эту лазейку, админы :)
Переход на нормальный дизайн - как глоток свежего воздуха
13 RUS
13 RUS ответил cska.78
сегодня в 18:19
cska.78:
В другом браузере открыл, чистом, там новое ..... Нет больше старого соккера, вот как выключишь комп и заново зайдешь, так убедишься в этом!
С другого все равно на старый,https://www.soccer0010.com/?new_design=0 вот еще ссылка,вон ранее написал поц
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:17
Не знаю что все так возмущаются. Давно освоился в новой версии и она ни чем не хуже старой.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 18:15
Лайфхак - перейти на старую версию пока можно если в адресной строке к адресу добавить:
?new_design=0
нажать энтер)))
cska.78
cska.78 ответил 13 RUS
сегодня в 18:15
13 RUS:
Я с тела зашел,нормально
В другом браузере открыл, чистом, там новое ..... Нет больше старого соккера, вот как выключишь комп и заново зайдешь, так убедишься в этом!
13 RUS
13 RUS ответил cska.78
сегодня в 18:12
cska.78:
Ничего подобного, тоже УГ!
Я с тела зашел,нормально
cska.78
cska.78 ответил 13 RUS
сегодня в 18:07
13 RUS:
https://www.soccer0010.com старая версия сайта
Ничего подобного, тоже УГ!
13 RUS
13 RUS
сегодня в 18:06
https://www.soccer0010.com старая версия сайта
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Jum13
сегодня в 17:58
Jum13:
Кстати - отличный сайт
Да, мне тоже нравится. И пользователи креативнее подходят к делу. Даже Игоря с рекордом троллили интереснее, стихи там всякие придумывали)
Klassе
Klassе
сегодня в 17:55
АХАХАХХАзхазхахвваххахХЗХЗАЗХ

Коутиньо, Озил или Галавен. ПАХАХЗХКХЗПХЗПВМАХАХАХАХА

вот уж действительно сложный выбор)))
Jum13
Jum13 ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 17:55
Ты знаешь мое имя:
Приглашаю на спортс) там тоже свои заморочки, но есть и огромный плюс - можешь писать почти все что вздумается) разумеется мат и коверкание фамилии( типа мудко) не пропустит сама цензура, но в комментариях там всегда жарче. Да и тем более можешь на ветках разных спорт.мероприятий там писать. Хочешь футбол, хочешь биатлон, хочу ф1. Я там под тем же ником( как на основе здесь) ава эта стоит, если найдёшь - пиши)
Кстати - отличный сайт
ziborock
ziborock
сегодня в 17:50
Бред!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:43
Новость про Головина - просто не о чем. Да еще дизайн изменили.

Так что, расходимся товарищи, расходимся!))
cska.78
cska.78 ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 17:32
Ты знаешь мое имя:
Приглашаю на спортс) там тоже свои заморочки, но есть и огромный плюс - можешь писать почти все что вздумается) разумеется мат и коверкание фамилии( типа мудко) не пропустит сама цензура, но в комментариях там всегда жарче. Да и тем более можешь на ветках разных спорт.мероприятий там писать. Хочешь футбол, хочешь биатлон, хочу ф1. Я там под тем же ником( как на основе здесь) ава эта стоит, если найдёшь - пиши)
Артем, привет! До НГ точно никуда дергаться не буду, а после сразу уйду, если не вернут старую версию :) Спасибо за подсказку, обязательно посмотрю :)
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил cska.78
сегодня в 17:30
cska.78:
Эдуард Григорьевич, приветствую! Меня на бомбардире нет, но сейчас зашел туда глянуть, действительно там хуже чем старый соккер, но лучше, чем новый соккер! До НГ подожду, если тут ничего не изменится, то скажу соккеру всего доброго!
Приглашаю на спортс) там тоже свои заморочки, но есть и огромный плюс - можешь писать почти все что вздумается) разумеется мат и коверкание фамилии( типа мудко) не пропустит сама цензура, но в комментариях там всегда жарче. Да и тем более можешь на ветках разных спорт.мероприятий там писать. Хочешь футбол, хочешь биатлон, хочу ф1. Я там под тем же ником( как на основе здесь) ава эта стоит, если найдёшь - пиши)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:24
Что общего между новым дизайном сайта и 7партаком?
И то и то вызывает у людей ненависть и стыд, и лишь малая доля маргиналов восторгается подобными вещами.
Батя в здании
Батя в здании
сегодня в 17:23
Открыл бутылку коньяка,
Сегодня - буду поминать.
И те, веселые деньки,
Я буду с грустью вспоминать.
Немного троллинга, игнор,
А вот смешно, поставлю лайк,
Мы открывали сайт с утра,
Нам было хорошо, признай.
На старой версии сижу,
Держаться мне - все меньше сил,
И посему сей крик души:
Разрабы, вашу ***, ну кто же вас просил?
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