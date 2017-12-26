«Барселона» зимой может пригласить игрока ЦСКА

«Барселона» зимой намерена подписать креативного игрока в центр поля, чтобы немного уменьшить зависимость команды от Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

В шорт-листе каталонцев находятся следующие футболисты: Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Месут Озил («Арсенал»), Макс Майер и Леон Горецка (оба - «Шальке»), Набиль Фекир («Лион»), а также Александр Головин (ЦСКА). Кто-то из этих игроков может перебраться в Каталонию зимой. В качестве летних кандидатов рассматриваются Антуан Гризманн («Атлетико») и Артур («Гремио»).

Кроме того, в январе клуб покидает защитник Хавьер Маскерано. Вместо него планируется пригласить колумбийца Йерри Мину из «Палмейраса» или возрастного высококлассного футболиста, не заигранного в Лиге чемпионов.